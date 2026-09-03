Annelerin mutfak penceresinden cennete bakar gibi baktığı yıllarımız vardı. Okula giden çocukların pasodaki vesikalık fotoğraflarını mahallenin bir köşesindeki yaşlı bir amca çekerdi. Ama biri acısını sakladı mı bütün mahallenin dikkatini çekerdi.

Derslerimizi mum ışığında yapardık ama hepimiz aydınlığa koşardık. Yatılı ilkokul yıllarımda İdil Biret'in adını duymuştum da piyanonun tuşlarında gezinen parmaklarından ışık yayıldığını o zaman fark etmiştim. Hiçbir Türk sanatçısı dünyada İdil Biret'in gördüğü saygıyı göremedi ama yozlaşan sistem bu güzel insanı unutturdu.

Şimdiki zamanın bol küfürlü filmlerini ve edepsiz şarkılarını komik buluyorlar da asıl komik olan bu meseleye sanat damgası vurulması!

Oysa yozlaşmış komiklik soytarılığa da delildir ahlaksızlığa da!

Hatırlayan bilir, bir zamanlar "hal ve gidiş" diye bir ders vardı okullarda. Vicdan ve ahlak her şeyin önündeydi. Depresyon ilacı ne demek? İlkokul yıllarımın siyah önlüğüne beyaz kurdelesine kurban olayım. Nasıl bir sadakatti, nasıl bir korumacılıktı o yıllar? Şefkatli öğretmenlerimin gözlerinde nasıl aydınlıktı o bakışlar?

Çocuğunun okul taksitini ödeyebilmek için otomobilini satan babalara hayranım. Yetimin öksüzün kanını emerek oğluna lüks cip alan babaların benim gözümde çöp kadar değeri yoktur.

Çin kimyasal maddelerden oluşan sahte pirinç üretip ihracat bile yapıyor. Bizim ormanlarımız yanıyor da kimse umursamıyor ağaçların gözyaşını. Coğrafyamızın sadece yüzde 10'u tarım alanı olarak kaldıysa, bundan sonra çocuklar ayıklar pirincin taşını.

Okullar açılırken uç uç böcekleri yoksul çocuklara terlik pabuç dağıtıyor da hepsi mutluluktan uçuyor. Nice zengin tanıyorum, ayağında pabuç olmayan çocukları gördükleri zaman düşman görmüş gibi kaçıyor.

İlkokulu parasız yatılı okudum, şimdi öyle okullara ihtiyaç yok. Anneler babalar özel okul ücretlerinin nöbetini tutarken, çocuklar da uzay boşluğunda fal tutuyor. Eğitimde eşitlik isyanı 'şartlı refleks' sayılmıyor da özel eğitimin yerini ve hacmini neden kayıtsız şartsız para belirliyor?

Herhalde özel okulları şımartmanın tadına doyum olmadığı için.

DİPNOT: Gülümsemek için aradığınız sebepleri bu yazıda da bulamadıysanız kusuruma bakmayın!

MUTLULUK TAKVİMİ

Bugün birinin hayatına dokun.

Bir bebeğe komiklik yap.

Haksızlık etme.

Yakışanı giy.

Kerpiç topraklı evde

İzlerimi bilirsin

Kekik kokularında

Aklıma sen gelirsin

Dilimdeki türkülerin

Hasret tüter geceleyin

Yuvasını arar serçe

Benim ilk aşkımdır Eğin

Ben toprağından bir can

Dutunu pekmezini

Az mı yedim Erzincan

Yine aynı heyecan

Seni az mı özledim

Az mı sevdim Erzincan

Hakkı YALÇIN

Kadınların mertlik yanı erkeklerin birkaç adım ötesindedir.

ANAHTARLIK!

Ünlülerin yaz sonu partileri magazin aleminde yeri göğü inletir. Onlar kendilerine uygun şarkıları da cümle aleme dinletir. Orkestra susunca gerçekler konuşmaya başlar. Erkekler enayi damgalı kapı tokmağını çevirir, kadınlar sükseli hayatın kapısını açar. Bu kadınların, beyinlerine bakılmaz çünkü çantalarının içinde ne varsa beyinlerinde de o vardır. 'Yalama olmuş anahtarlık!'