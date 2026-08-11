Ne olur yani insanlar birbirlerine diş geçirmeyi bıraksa da şöyle helalinden bir futbol sezonu geçirebilsek.Kulüpler arasında düşmanlık tohumları ekilmese. Ağalar beyler ezberlediğimiz çirkinliklerinin fotokopisini çektirmese. Maçı kaybedenler kendilerini de kaybetmese, küfretmeyi herkes bilir de özür dilemek de erdem bilinse.Haram değil asalet sevilse, adalet masalıyla ganimete itibar edilmese. Kara para kasalarının köküne kıran girse!

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Babalar çocuklarının üzerini aile yadigarı geleneklerle örtse, sistemin piyonları işlerine gelince yanlışların üzerini örtmese. Ekranlarda olsun gazetelerde olsun yağcılık ve uşaklık bu kadar itibar görmese. Efendi insanlara 'sallamayı' özellik sayan yorumcular bitirim ağaların karşısında yelkenleri suya indirmese.

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Ezeli rekabet ebedi rezalete dönüştürülmese. Başkanlar teknik adamlar konuşurken pozisyonları kendilerine yontmaktan değil gerçek adaletten bahsetse. Sistemden beslenenler biraz da çiçekçilerle pazarlık etse. Ne sosyal medyanın gazına gelinse ne yağcı medyanın. Kendi renklerinin yanlışlarına arka çıkılmasa, madem futbol erkek oyunu biraz da erkekçe öne çıkılsa.

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Biraz centilmenlikten ve zarafetten kimseye zarar gelmez. Alçalmak da ancak denizlerdeki dalgalara aşık olan martılara yakışır.