KOCA dünya küçücük bir Gazze'nin peşine takıldı.

Planlar insanları yaşatmak üzerine değil, Gazze'de Filistinli insanların olmadığı bir dünya hayali üzerine.

Trump'ın Başkan olmasıyla yeni Amerikan politikasının silahlanma üzerine yoğunlaşmasının ve Çin üzerinden dünyayı tehdit etmesinin bir açıklaması varsa o da bugünkü dünyanın yarın aynı olmayacağının garantisidir!

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Suudi Arabistan silah anlaşması için Amerika'ya 600 milyar dolarlık garanti veriyorsa, Japonya gibi bir ülke Trump'ın güdümüne giriyorsa, içinde çıkılamaz bir dünya gerçeği de önümüzde duruyor.

Trump'la Netanyahu'nun birbirlerini nasıl "tamamladıklarını" gördük, hani nerede Netanyahu'nun peşine takılması gereken Uluslararası mahkemeler? Onlar büyük bir gururla kansızlığa konsomasyon yapıyorlar!

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İnsanlığı küçük düşüren büyük örgütler dünyanın seyrini değiştirmiştir. Dünyanın bir ucundan kalkıp Gazze'ye gelip define arayanların, hiçbir ülkenin kendilerinden güçlü olmasına tahammül edemeyenlerin kurmak istedikleri "korku imparatorluğu" ve aşağılık silahlarına olan güveni şerefsiz bir yapılanmanın ta kendisidir.

Onlar insanlık düşmanıdır!

Avrupa ülkelerinin de bu sistemin çemberine dahil olması, nasıl bir yöne sürüklendiğimizin göstergesidir.

İnsanların kanını emen şırınga Trump ve Netanyahu'nun elindeyse, onlara yataklık etmek de bir suçtur çünkü.

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Ülkemizdeki insanların Gazze için verdiği mücadeleyi koca dünya vermiyorsa, kendilerini suçlu hissetmesi gerekenlerin el ele vermesindeki "alçaklığın" tarifi yok.

Amerika ve İsrail'in teknolojik silahları, virüsleri, yapay zekaları olabilir ama bizim insanımızdaki yürek de onlarda yok.

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Kundağa sarılması gereken bebeklerin kefene sarıldığı bir dünyayı da sevmedik, kör şeytanların vitrinden inmediği dünyayı da.

Filistin'in vatan topraklarını ganimet bellemek birilerine sinema filmi izlemek kadar keyif verirken, Gazze'deki çocukların ölümleri Amerika ile İsrail'in kanlı kahve saati, Arap ülkelerinin de nargile saatidir.

Onlar da kendilerine dokunmayan yılanları beslemekten şeref duyarlar.

Yalelli şerefle!

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O yüzden Suudi Arabistan'ın bile Amerika ve Filistin'in uşağı olduğu bir dünyada Gazze için mücadelesinden bir an bile sapmayan Başkan Tayyip Erdoğan'a ve insanlarımıza saygılarımı sunuyorum.

MUTLULUK TAKVİMİ

Sokak insanları için bir şeyler yap.

İnsani ol.

Maske kullan.

Minimalist yaşamı seç.

Kitap oku.

Dostun gerçeğini ara.

Çocuğunun tutkularını kontrol et.



Sokak insanları için bir şeyler yap.

İnsani ol.

Maske kullan.

Minimalist yaşamı seç.

Kitap oku.



Gurbet biraz sana benzer

Hasret biraz bana

Kayıtlandım

Acıların nüfusuna



Nefret biraz sana benzer

Şefkat biraz bana

Tutuklandım

Senden kalan anılara



Göğsüme saplanmış

Hasret bıçağı

Zannetme rüzgara

Karışacağım

Ben aşktan yaralı

Sevda kaçağı

Asla teslim olmam

Savaşacağım

Hakkı YALÇIN



Haksızlığa ve sefalete uzaktan bakmanın insanlık kitabında yeri yoktur



Cem Karaca

Cumartesi günü TRT 1'de Cem Karaca'nın ölümünün 20'nci yılı anısına harika bir program vardı.

Şarkılarını dinlerken, yüzündeki ifadeye bakarken, her şeyden önemlisi verdiği mücadeleyi hatırlarken gözlerim doldu.

Böyle güzel insanların bıraktıkları izler yıllar sonra bile silinmez. Şimdiki müzikte meydanların kimlere kaldığını görüp kahrolsak ne fayda. Sistem onları kucaklıyor.