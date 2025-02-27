ŞİMDİKİ zamanda katillerin etiketli dolandırıcıların nasıl korunduklarını gördüğüm için, unuttuklarımı yeniden hatırlıyorum.

Eskiden de çeteler vardı, yasadışı işler yapanlara "gangster" derlerdi.

Ne yasalar önünde ne de arkası güçlü birileri tarafından hiçbiri korunmazdı. Devlet hesap sorardı.

Ayrıca değerleri öldürmenin de insan öldürmek kadar kötü bir şey olduğunu öğretirdi büyükler. Çünkü bir ahlaksızı korumak daha büyük ahlaksızlıktı.

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Çocukluğumuzda İstanbul'da kırk yılda bir gangster çıkardı da aklı çıkardı şehrin. Hepimizin duyduğu bir katil ve arkadaşları İstanbul'a korku salmışlardı da bizim aramızda bile adı geçerdi; İrfan Vural.

Yıl 1967. Burgazada Yatılı İlkokulu üçüncü sınıftaydım. 27 Aralık akşamı olay radyolarda birinci haberdi. "Firari katil İrfan Vural ve Mehmet Edis polisle aralarında geçen müsademe sonunda öldürülmüşlerdir." Olay yeri Karagümrük.

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Olayın ilginç bir hikayesi vardı.

26 Aralık günü postacı Asayiş Şubesi Müdürü Vedat Sokollu'ya tebrik kartı getirmişti. Kartın üzerindeki yazı okunaksızdı ama arkasında bir aile fotoğrafı vardı.

İyi niyetli görünen tebrik kartını yakından okuyan Asayiş Şubesi Müdürü Vedat Sokollu birden ayağa fırladı çünkü kartın üzerinde İrfan Vural imzası vardı.

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İtalyan mafyalarının emniyet güçleriyle alay etmesine benzeyen bu davranış biçimi Asayiş Müdürü'nün hem gücüne gitmişti hem de kartın gönderildiği yerden adres, ışığın yansımasına sebep olmuştu. Hemen büyük büyük çaplı bir operasyon. Ertesi günü katil ve arkadaşları Karagümrük'te sıkıştırılmış 8 dakika süren çatışmada İrfan Vural öldürülmüştü.

Bütün gazetelerde polislerin büyük fotoğrafları basılıydı.

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Ben bu haberde olayda ağır yaralanan Cinayet Masası memurlarından "Mustafa Yalçın" ismine takılmıştım.

Kendisini vuruşmada ortaya atan ve İrfan Vural'la boğuşan bu cesur adamı okuldaki arkadaşlarıma "bizim akrabamız" diye anlatmıştım gururla, "Yalçın" soyadına mahsuben!

Hayırsız akrabaların utancını hiç tanımadığım bir adamın soyadındaki gururla ödeştirmiştim.

O cesur adam nur içinde yatsın.

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Sonraki yıllarda hemşericiliği de sevmedim ayrımcılığı da.

Bazen soruyorlar "nerelisin?" diye, "dünyalıyım" diyorum.

Dil farkı da bilmem din farkı da. İnsandan yanayım kardeşlik türkülerinden dağ çiçeklerinden.

Yetmez mi?

MUTLULUK TAKVİMİ

Mutlu olmak için sebep yarat.

Şaka bile olsa kimse aşağılama.

Her konuda seçici ol.

Benim sevdam İstanbul'un

En büyük yangınıydı

Benim kalbim gözlerinin

Delisiydi çılgınıydı



Ben bu şehrin yalnızıyım

Gecelerin ayazıyım

İçimde cam kırıkları

Hiç dinmeyen bir sızıyım



Tanırsın beni, beni tanırsın

Bendeki acıya

Zor dayanırsın

İnkar edemezsin

Sen de çok sevdin

Halimi bir görsen

Çok utanırsın

Hakkı YALÇIN



Futbolumuzun ne hale geldiğini görmek için takımların başındakilere bakın!



Kalem kırmak!

Sinemada olsun, özel kanallarda olsun tehlikeli bir yayıncılık sistemi var. Çocukların bilinçaltına verilen mesajlar birçok değerin talan edilmesi üzerine kurulu.

Özellikle Amerikan dizilerine tutuklu olanlar kusura bakmasınlar ama belasını arıyor.

Planlı bir imha söz konusuyken; meseleyi seyir zevki zannedenler çocukları için kalemleri kendi kırıyor!