KARA para kasası ve aynı zamanda uyuşturucu baronu olan bir çakal, hastanede ölümle pençeleşmektedir. Doktor nasıl bir müşteri bulduğunun farkındadır ve sisteme uygun bir çözüm yolu önerir. "Ancak bir beyin nakli sizin hayatınızı kurtarabilir." Uyuşturucu baronu hayata dönüş adına gülümserken doktor meselenin maddi boyutu tepeye çıkarmanın yoluna sapar. "Bu zor olduğu kadar çok da pahalı bir ameliyattır."

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"Parası önemli değil" diye cevap verir uyuşturucu baronu. "Bana bir beyin bulabilecek misiniz, onu söyleyin?" Beklediği cevabı alan doktor, "elimde size verebileceğim üç beyin var" der ve beyinlerin özellikleriyle fiyat listesini sıralamaya başlar.

***

"Bu beyin bir profesöre ait ama fiyatı 500 bin dolar." Uyuşturucu baronu burun kıvırır "istemem" der.

"Ben hayatım boyunca kolay para kazandım, bu işlere kafa yormak bana göre değil." Doktor vitrindeki ikinci beyni sunar. "Bu beyin bir bilgisayar uzmanına ait. Bunun fiyatı da size 350 bin dolara olur." Hasta yine burun kıvırır. "Yapay zeka varken bilgisayar uzmanının beynine niye ihtiyaç duyayım ki!"

***

Doktor son beyni tanıtır. "Üçüncü beyin bir cellada ait ama fiyatı 1 milyon dolar!" Uyuşturucu baronu şaşırır, "bir celladın beyni nasıl bu kadar pahalı olabilir ki?" Meseleyi en başından beri müşterisine göre şekillendiren doktor gülümser. "Pahalıdır beyefendi çünkü onun beyni de sizinki gibi hiçbir zaman insanlık adına çalışmadı. Onun da ağzı kan kokardı ve kötülükte ruh ikizi olduğunuza hiç şüphem yok!

İnanın hiçbir beyin size bu kadar yakışmaz!" Not: Uyuşturucu baronu o beyni aldı hala yaşıyor ve can almayı da uyuşturucu dağıtımını da eskisinden daha geniş çaplı bir şekilde sürdürüyor.

***

Dipnot: Bu mesele hayal ürünüdür. Televizyon dizilerindeki gibi yaşanmış gerçek hikaye falan değildir. Kirli paranın ne tür beyinlerle kazanılmış olmasını işaret etmek adına yazılmıştır.

Aynı dili konuştuğuma inandığım okuyucularımın şifreyi kıracaklarını bildiğim için.

MUTLULUK TAKVİMİ

İhtiyaç sahibi insana gıda yardımı yap.

Adaleti savun.

Cam kenarına kuş yemi bırak.

Fanatik olma.



Zaman seni haklı çıkardı

Ne yapsam yerin dolmadı

Sana kalmak isterdim

Üstelik hakkımdın ama

Olmadı



Dünya durana kadar

Kalanımda saklım

Ha döndün ha döneceksin

Yalanımda saklım



Ben kaçmadım aşktan

Yaralansam da

Yine de bu yürek

Sitem etmiyor

Kül olduktan sonra

Anlarsın aşkı

Hayat korkakları

Hiç affetmiyor

Hakkı YALÇIN



Sobalı evlere dünden razıyım, varsın bacasından duman çıksın!



Kayıp insanlar!

Eğer iyi bir yüreğe sahipseniz, hiç tanımadığınız insanların bile sefaletini gördüğünüz zaman kendinizden bir parça eksildiğini fark edersiniz.

Gönlünüz ne kadar cömert olsa da herkese yetişemezsiniz. Tanıdığınız "hali vakti yerinde" insanlar vardır, manzarayı onlara işaret edersiniz ama bencillik insanlık yasası haline gelmiştir. Hak yemenin iyilik yapmaktan daha değerli olduğunu öğreten evrim projesi amacına ulaşmıştır, O yüzden arasından başka bir şeyi olmayan zalimler böyle davetlere buyuramaz!

Bencil olmayı ayrıcalık sayanlar alçak bir ruha sahip oldukları için böyle insanlara yüksekten bakarlar.

Onların gözlerini toprak bile doyuramaz.