Bu hayatta para parayı çeker, uyuşturucu baronları her mevsim lüks cipini altına çeker. Zorbalar trafikte silah çeker. "Kader; garibanların ağlarını öreceğine böyle soğuk günler için çocuklara kazak örseydi" desek kimsenin ilgisini çekmez. Oysa bir zamanlar gariban insanlar acısını içinde saklasa bile bütün mahallenin dikkatini çekerdi.

***

Güzel insanlar büyüdüğü toprakların kokusunu içine çeker. Yetimin öksüzün hakkını yiyenler bu mevsimde bile lüks yatlarda kafayı çeker! Birileri hayatı burnundan çeker. Ucuz şöhretler değerleri talan ederken toplumu da kendi karanlığına çeker. Eteklerde tarhana kurutulan, bakır kazanlarda aşure kaynatılan ve mahalleye dağıtılan zamanları hatırlatsam kimsenin ilgisini çekmez!

***

Arkası güçlü kabadayılar işledikleri suçun cezasını çekmez. Birileri zarafeti ve adaleti yok etme sınavında kopya çeker. Birileri elindeki telefonla önünde yürüyen kadının kalçalarının görüntüsünü çeker. Manzarayı seyredenlerin dikkatini çeker ama yüreksiz olanlar gözlerine perde çeker. Oysa insan olan bunlara yuh çeker!

***

Yanlışların kulağını çekenler azalmıştır artık. Meseleye aile eğitiminden başlayıp okuldaki eğitime kadar uzanırız da çocuklara zehir enjekte edilmesinde sosyal medya başı çeker! Dizilerdeki lüks tuzağı ve şiddet girdabı çocukları içine çekerken, çocuklarını geri çekmeyenler bunun ceremesini çeker.

***

Pazar tezgahlarında meyveler insanı içine çeker. Çocuktur canı çeker! Çaresizliğin kadrajındaki analar özlemlerini sineye çeker. Oğlu ya da kızı üniversiteyi bitirip iş bulamayan babalar kahrından sigarayı içine çeker. Birileri de gerçek hayatlara iğreti bakar, uyduruktan zengin hayatlardan dizi film çeker.

***

Ne insanlarımız vardır, eski zamanların onurlu insanları gibi bakar diğer insanlara da. Aç insanın halinden anlar, kapısına geleni geri çevirmez. Televizyonda Sadri Alışık filmi bulursa izler ya da uçurum çiçeklerine tutunur geceleri. Sonra uykunun saati çalar, yorganı başına çeker.

***

Güzelliklerimizi faytonlar çekerdi bir zamanlar. Gece mavisinde ah çekerdi tambur sesi, yüreklerin penceresi bütün insanlara açık olurdu. O yüzden Yeşilçam filmlerini izlerken içimizi çeker, kardeşliğin gönderine de bayrak çekeriz! Meselenin en gururlu yanı da kimsenin kayığına binmeden küreğimizi kendimiz çekeriz.



Uyuşturucu!

Okuyuculardan biri "uyuşturucu konusunda aktivist bir duruşunuz var. Sürekli olarak konuyu gündemde tutuyorsunuz, bir nedeni var mı?" diye sordu. "Öncelikle vicdanı olan bütün insanların mücadeleye katılması gerekiyor" dedim, ardından da "bir çocuğu bile kurtarmanın anlamını hissettiğim için yazıyorum" diye meselenin önemini aktardım. Onlar bizim çocuklarımız, uyuşturucu kullansalar da tedaviyi hak eden ve içlerinden çoğunun kurtulacağına inandığım insanlar.