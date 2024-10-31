SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Balon!
HAKKI YALÇIN

HAKKI YALÇIN

hakki.yalcin@takvim.com.tr
Tarihi 31 Ekim 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Balon!

ÇOCUKKEN elimizden kaçırdığımız balonların gökyüzünde nereye gittiğini merak ederdik.
Abilerden biri söylemişti; "onları gökyüzünde melekler topluyor, cennet çocukları için." Çok hoşumuza gitmişti de bir daha kaçırdığımız hiçbir balonun arkasından ağlamadık!

***

Bazen boyumuzdan büyük işlere karışırdık ama asla basketbol topuyla yakınlığımız olmadı, futbol topu varken!
Ayağımızda pabuç yoktu ki topa iyi vuralım, ayağımızda pabuç yoktu ki kapının önünde çıkaralım.
Çocukken küçük bir mutlulukla ayaklarımızın yerden kesildiğini gördük ama bir genç kızın başının kesildiğini görmedik duymadık yemin ederim!

***

Zamanın tüketim gücü böylesine savurgan değildi. Bir duvar ustası bile çimento ve suyla harç yapardı hazır beton ne demek!
Mahallemizde zengin çocukları yoktu, o zamanların zengin insanlarında züppelik ve görgüsüzlük de yoktu.
Zengin çocukları da suç işlediğinde hapse girerdi, şimdiki gibi alenen korunmazdı.
Kuş sürüleri başımızın üzerinden akıp giderken hepsini saymaya çalışırdık.
Gaz lambasının eşliğinde yapardık derslerimizi, yemin olsun bugünün gökdelenlerden, daha aydınlıktı gecekondu evlerimiz. İnsanlar onuru için canını verirdi.

***

Gömleklerimiz güneş yanığı, ayağımızda pabuç yok, bizden geriye fazla bir şey artmazdı ama bakkallar zeytini, fırıncılar hamuru hileli tartmazdı.
Babasız çocuklar için yatılı okullar vardı, yoksul annelerin 4 çocuğunu bile okutabilecek "parasız eğitim sistemi" vardı. Şimdi anaokuluna giden bir çocuk için dünyanın etrafında kaç tur atıyor veliler? Sorun bakalım devlet babaya, "eğitim bir devletin asli göreviyken, neden bu kadar paralandı?"

***

Ahlaki değerleri hükümsüz kılan yeni dünya düzeni zenginlerin başını döndürüyor garibanın ocağını söndürüyor. Bir peynir tüccarının açıklamasını hatırlıyorum. "Benim peynirlerin içine gaz doluyormuş da şişiyormuş, ne yapayım yani çocuklarına balon yapsınlar." Böyle kansızlara dokunulmayan bir düzende çocuk ve balon arasındaki masum ilişki bile katledildi.

***

İhanete uğradığımızı biliyoruz.
Hayatın üst katında oturan zenginler dünyanın bir ucundan bebeklerimizin kanını çalıyor. Onlara uşaklık eden ülkemizdeki alçakları görünce meleklerin hıçkırıklarını duyuyoruz.
Yumurta topuklu pabuçlarından gökyüzüne yükselen geçmiş zamanların külhanbeylerine duyduğumuz saygıyı bugünün profesörlerine duymuyoruz.

***

Şimdi ülkeyi karanlıklar basınca çocukken kaçırdığımız balonları tutan cennetteki çocuklar yakıyor ışıkları.
Suluboya, elişi kağıt ve renkli kalemle çizilmiş resimlerle çocukların odalarını aydınlatıyorlar.
Her çocuk borcuna sadıktır ve cennette bile olsa aldığı her hediyenin karşılığını vermiştir. Keşke büyükler de ettikleri yeminlerin karşılığını verebilseydi.

MUTLULUK TAKVİMİ
Pratik ve ucuz yemekler icat et.
Kimsenin kayığına binme.

Ne zamanki kaybolsam
Beni arar bulurdun
Gecenin bir vaktinde
Tek tesellim olurdun

Sen benim hayatımın
Son kader arkadaşı
Ömrümün sayfasında
En anlamlı hediye

Hala bütün dualarım
Yüreğin duysun diye
Bensiz akşamlarında
Güzel uyursun diye
Hakkı YALÇIN

Kefenin cebi varsa yükselen değerin alçaklık olmasında sakınca yok!

İşsizin günlüğü
"Karım durumu biliyor da 10 yaşındaki oğlumla 6 yaşındaki kızım yine sordular. 'Baba ne zaman işe gideceksin?' Dışarı çıktım, boğazımdaki yumruğu çıkarıp duvara vurdum. Bana deli gözüyle baktılar. Birazdan ev sahibi de gelir, sakin olmaya çalışıyorum."
Not: Sözün bittiği yer!

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Yoksul derbi! 30 Ekim 2024, Çarşamba Dünyanın yaşı! 30 Ekim 2024, Çarşamba Cumhuriyet 29 Ekim 2024, Salı Bizlere düşen! 25 Ekim 2024, Cuma
TUSAŞ saldırısında yeni detaylar! 2 teröristin saldırı güzergahı ortaya çıktı! Televizyonda görüp ihbar etti
TUSAŞ saldırısında yeni detaylar!
CHP TİP ve DEM Parti örgütleri terör bağlantısı çıkan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e destek vermek için Çağlayan Adliyesi’nde
CHP TİP ve DEM partililerden terör bağlantılı belediye başkanına destek
CHP/DEM’li Ahmet Özer tutuklandı! Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atandı | Terör soruşturmasının detayları
CHP'li Özer tutuklandı!
Saraçhane vol 2.0! İmamoğlu’ndan Özgür Özel’e ’Çağlayan’ kumpası... CHP ve DEM’lilere Cumhurbaşkanı Ekrem sloganları attırdı
Saraçhane vol 2.0!
Ekrem İmamoğlu DEM’lilerle adliyeye gitti! CHP’den ’taşımalı’ provokasyon... PKK medyasında ağıt
İmamoğlu DEM'lilerle adliyeye gitti!
SON DAKİKA