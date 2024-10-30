SÜREKLİ olarak birbirimize yaşımızı soruyoruz ya, bir de dünyaya sorsak "kaç yaşındasın?" diye.

Duymak istersek cevapları hazırdır.

"Denizlerimi kuruttunuz, oksijen deposu ormanlarımı yakıp rezidanslara döndürdünüz, derimi yüzdünüz, zihin deliklerimi kapattınız ve kanla beslediğiniz topraklarımdan hala bereket bekliyorsunuz. Size verecek bir şeyim kalmadı, dönüp durmaktan başka!

***

İşinize gelmeyince yalan dünyayım.

Ben miyim yalan siz mi? İnsan canının silahlardan ve paradan değerli olduğunu unuttunuz. Bebek ölümlerinin bana verdiği acıyı bile hissetmediniz. Hak yemenin iyilik yapmaktan daha değerli olduğunu öğreten evrim projeniz amacına ulaştıysa benim yaşımdan size ne?

Gözyaşıma mendil mi uzatacaksınız?

***

Bülbüller güllere şakıdıkları harika besteler için yılda 3500 kilometre yolculuk yapıyor, sizler oturduğunuz yerden her konuda ahkam kesiyorsunuz.

8 yaşındaki bir kız çocuğuna (geleceğin dünyasında ne istersin?) diye bir soru sorulmuştu da cevaba bayılmıştım. (Gelecekte bir tohum ekip ondan et üretmek istiyorum.

Hayvanları kesmesinler.) O kız çocuğu kadar olamadığınız için birbirinizi kesiyorsunuz!

***

Alın yapay zekanızı müzik üretin, birbirinize tuzak kurun. Çekin silahlarınızı taş üstünde taş bırakmayın.

Ama depremlere hazırlıklı olun, attığınız adımlara da dikkat edin. Bu saatten sonra toprak ananın gönlünü alabileceğinizi mi zannediyorsunuz?

***

Kendilerini bu gezegenin sahibi zannedenler var, neredeyse beni yaratan Allah'ı bile inkar edecekler.

Sizler de onların teknolojik aletlerinin karşısında kendinizden geçin. Dünyaya karbon salımında Amerika ve Çin başı çekerken bu kiri çocuklarınıza torunlara miras bıraktınız. Yaşlı insanlar mektup zarflarını diliyle yalayıp kapattığı zamanlar daha temizdim. Kahrolası duyarsızlıkla beni kirlettiniz. Gelecek nesillere beni emanet aldığınız şekilde teslim etmek şerefini reddettiniz.

Yaşımı çok merak ediyorsanız artık bir ihtiyarım, bahtiyar olun.

***

Bırakın küresel ısınmayı, sizlerden soğudum. Beni çocuklardan kiraladınız ama borcunuzu ödemediniz. Bebekleri bile şerefsiz para için öldürdünüz, yaşlılara yaptıklarınızdan haberim yok mu sanıyorsunuz?

Merak etmeyin sizin de günleriniz sayılı. Kendinizi bile temize çekemeden göçüp gideceksiniz de bunun vebali büyük olacak. Ama böyle gerçeklerin sizler için önemi olduğunu zannetmiyorum. Nasılsa "sizden sonrası tufan!"

MUTLULUK TAKVİMİ

Bilmediğin konuda inat etme.

Güneşin tadını çıkar.

Çocuklara eldiven ör.

Aç insanı geri çevirme.

Sahaflara git.

Eli boş gelinmez

Elvedalara

Küllerin mi kaldı

Yakmaya geldin

Katiller sever ya

Suç mahallini

Hatırın mı kaldı

Bakmaya geldin



Üzgünüm

Aynı aşkı iki kere

Kaybetmez insan

Ben bu gözlerde

Daha önce öldüm



Yakanlar da yanar

Aşk meydanında

Seni sade bir törenle

Kalbime gömdüm

Hakkı YALÇIN

Vicdanların iflas ettiği yerde ahlaksızlık en büyük geçim kaynağıdır!

Hatırlatma!

Bebeklerin öldürülme meselesini gündemden düşürmeyelim. Bizleri değişik adreslere yönlendiren suni gündemlere yüz vermeyelim. "Onlara nasıl kıydınız?" diye bağırmaktan vazgeçmeyelim. Cumhuriyet tarihinin en acımasız ve en aşağılık eylemini gerçekleştirenlerin peşlerini bırakmayalım. Bebeklere bunları yapanların, yaşlı insanlara neler yaptıklarını da yakında göreceğiz.

Onlar cehennemin dibine gitmeden çocuklara ve yaşlılara hayat yok!

Hayatımızı biraz da böyle derin meselelere harcayalım. Vicdanlarımız ölmediyse!