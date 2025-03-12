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Aşk mı para mı?

HAKKI YALÇIN

HAKKI YALÇIN

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hakki.yalcin@takvim.com.tr
Eklenme Tarihi 13 Mart 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

GENÇ kızlar arasında yapılan bir anket. 'Aşk mı para mı?' Sonuçlara göre para uzak ara önde!
Ne için? Kışın Uludağ'da yazın Çeşme'de hava atabilmek için. Ya da lüks bir yatta güneşin altında sere serpe yatabilmek ve hatta o yata sahip olabilmek için.

***

Aşk eski bir yalan, yoksul ama onurlu mahallelerden kalan!
Saadetin parayla olmadığını yoksul mahallelerde yaşayan onurlu kızlar icat etti, inanmayan şarkılara sorsun.
Ne zaman ki kara paralı zengin enayiler ortaya çıktı, birkaç aylık evliliklere milyon dolarlık nafakalar dağıtmaya başladı aşk öldü. Ne zaman ki kendisine uzatılan bir kırmızı güle gözyaşı döken kızların yerini Louis Vuitton çantaya ruhunu satanlar aldı, aşk dil değiştirdi.
Artık günahlar ve kirli paralar yakınlaştırıyor insanları. Sosyal medyadaki üretimin karşılığı alınırken gönlü zengin olanın hükmü kalmadı.

***

Bir bülbülün bütün hayatını gülün etrafında harcadığı sanılır.
Hayır! Bülbüller yılda 3500 kilometre yolculuk yaparlar.
Yıllardır güllere şakıdıkları o harika bestelerin bedelini böyle öderler.
Aşkın mahpushanesinde yıllardır tutuklu kalan delikanlılar gibi.
O delikanlılar bütün gece sokak lambasının altında yağmurdan sırılsıklam olmuş halleriyle gözlerini pencereden ayıramazdı.
Aralanmış perdelerden bakan bir çift gözün hayali ömre bedeldi.
Çünkü aşk emek isterdi yürek isterdi, gerekirse yıllarca beklemek isterdi.

***

Şimdi ille de para diyor. Şimdi yoksul kızlar zengin erkek istiyor, zengini daha zengin. Güzel olmak talihtir de asıl mesele kendini geliştirmektir ama sosyal medyadaki şehvet iblisleri kontrolü ele geçirdi. Genç kızları lüks hayata özendirirken, onurun, haysiyetin gereksizliğini beyinlere şırınga ettiler. Aşk eskiden karşılıksız sevmekti, şimdi "lütfen veresiye teklif etmeyiniz!" Aşk eskiden el değmemiş duyguların sesiydi, şimdi 40 kocalı bakirelerin medyatik defilesi.

***

Kara paralı adamların kirli ellerinden, nafaka iblislerinin yılan dillerinden aşkı kurtarmalıydık ama olmadı. Gönlü zengin olanın da hükmü kalmadı. O yüzden "aşk mı para mı?" diye sormanın da lüzumu yok. Aşk uyuşturucu batağında, köpekbalığı havuzunda!

MUTLULUK TAKVİMİ
Çocukların adına ağaç dik.
Korkunu yenecek kadar bilgili ol.
Yeşilay'a üye ol.
Türkü dinle.

Canımın yarısıydın
Alnımın yazısıydın
Gidişine ağlamıştım
Dönüşüne sevinmedim

Aşk zamanla değişiyor
Ateş söndü kül üşüyor
Bir zamanlar göğsümde
Saplayıp unuttuğu
Hançeri o taşıyor

Biz yalan dünyanın
Yanan kulları
Bir of çeksek dağlar
Yerinde durur
Öyle sevdik diye
Hor görmesinler
Aşkın cennetinde
Yanmaktır gurur
Hakkı YALÇIN

Malı götürenler aynı fiil çekiminde, 'zenginiz, zenginsiniz, zenginler!'

Başka anket!
Genç erkekler arasında başka bir anket. 'Aşk mı silah mı?' Aşka tek oy yok ama ankete katılanların çoğunun cebinde birer kurşun var. Peki silahlar nerede?
Cevap: Elde var ünlem işareti, gözlerde var kan sulandırıcı! Silahını arayan kurşun, sokaklarda adres olarak sizi veya yakınınızdan birini göstermiş olabilir. "Bana bir şey olmaz" demeyin. (Parantez içinde) saklansanız bile nafile!

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