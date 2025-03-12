GENÇ kızlar arasında yapılan bir anket. 'Aşk mı para mı?' Sonuçlara göre para uzak ara önde!

Ne için? Kışın Uludağ'da yazın Çeşme'de hava atabilmek için. Ya da lüks bir yatta güneşin altında sere serpe yatabilmek ve hatta o yata sahip olabilmek için.

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Aşk eski bir yalan, yoksul ama onurlu mahallelerden kalan!

Saadetin parayla olmadığını yoksul mahallelerde yaşayan onurlu kızlar icat etti, inanmayan şarkılara sorsun.

Ne zaman ki kara paralı zengin enayiler ortaya çıktı, birkaç aylık evliliklere milyon dolarlık nafakalar dağıtmaya başladı aşk öldü. Ne zaman ki kendisine uzatılan bir kırmızı güle gözyaşı döken kızların yerini Louis Vuitton çantaya ruhunu satanlar aldı, aşk dil değiştirdi.

Artık günahlar ve kirli paralar yakınlaştırıyor insanları. Sosyal medyadaki üretimin karşılığı alınırken gönlü zengin olanın hükmü kalmadı.

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Bir bülbülün bütün hayatını gülün etrafında harcadığı sanılır.

Hayır! Bülbüller yılda 3500 kilometre yolculuk yaparlar.

Yıllardır güllere şakıdıkları o harika bestelerin bedelini böyle öderler.

Aşkın mahpushanesinde yıllardır tutuklu kalan delikanlılar gibi.

O delikanlılar bütün gece sokak lambasının altında yağmurdan sırılsıklam olmuş halleriyle gözlerini pencereden ayıramazdı.

Aralanmış perdelerden bakan bir çift gözün hayali ömre bedeldi.

Çünkü aşk emek isterdi yürek isterdi, gerekirse yıllarca beklemek isterdi.

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Şimdi ille de para diyor. Şimdi yoksul kızlar zengin erkek istiyor, zengini daha zengin. Güzel olmak talihtir de asıl mesele kendini geliştirmektir ama sosyal medyadaki şehvet iblisleri kontrolü ele geçirdi. Genç kızları lüks hayata özendirirken, onurun, haysiyetin gereksizliğini beyinlere şırınga ettiler. Aşk eskiden karşılıksız sevmekti, şimdi "lütfen veresiye teklif etmeyiniz!" Aşk eskiden el değmemiş duyguların sesiydi, şimdi 40 kocalı bakirelerin medyatik defilesi.

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Kara paralı adamların kirli ellerinden, nafaka iblislerinin yılan dillerinden aşkı kurtarmalıydık ama olmadı. Gönlü zengin olanın da hükmü kalmadı. O yüzden "aşk mı para mı?" diye sormanın da lüzumu yok. Aşk uyuşturucu batağında, köpekbalığı havuzunda!

MUTLULUK TAKVİMİ

Çocukların adına ağaç dik.

Korkunu yenecek kadar bilgili ol.

Yeşilay'a üye ol.

Türkü dinle.



Canımın yarısıydın

Alnımın yazısıydın

Gidişine ağlamıştım

Dönüşüne sevinmedim



Aşk zamanla değişiyor

Ateş söndü kül üşüyor

Bir zamanlar göğsümde

Saplayıp unuttuğu

Hançeri o taşıyor



Biz yalan dünyanın

Yanan kulları

Bir of çeksek dağlar

Yerinde durur

Öyle sevdik diye

Hor görmesinler

Aşkın cennetinde

Yanmaktır gurur

Hakkı YALÇIN



Malı götürenler aynı fiil çekiminde, 'zenginiz, zenginsiniz, zenginler!'



Başka anket!

Genç erkekler arasında başka bir anket. 'Aşk mı silah mı?' Aşka tek oy yok ama ankete katılanların çoğunun cebinde birer kurşun var. Peki silahlar nerede?

Cevap: Elde var ünlem işareti, gözlerde var kan sulandırıcı! Silahını arayan kurşun, sokaklarda adres olarak sizi veya yakınınızdan birini göstermiş olabilir. "Bana bir şey olmaz" demeyin. (Parantez içinde) saklansanız bile nafile!