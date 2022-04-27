Kirayı alamayan ne yapabilir?

KİRACIM kirasını ödemiyor. Bu konuda neler yapabilirim?

Borçlar Kanunu'nun 299'uncu Maddesi'nde kira ve kiracı arasında olan ilişki detaylı olarak anlatılır. Kişi kullanması ve yararlanması adına evine kiracının oturum hakkını tanırken, kiracı da bu oturma eyleminde üzerine düşen bedeli ödemekle yükümlüdür. Kira sözleşmeleri hem ev sahibini hem de kiracıyı bağlayan bir sözleşmedir. Kira sözleşmesi bu anlamda her iki tarafa da borç yükleyen ve sorumluluklar tanıyan bir anlaşmadır. Kiranın ne zaman ve ne kadar ödeneceği kira sözleşmesinde yer almalıdır.

Kiracı ay sonunda ya da kira süresinin bitiminde kira ücretini ödemelidir.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin kararına göre, aylık kira parasının peşin ödeneceği öngörülmemişse kira bedeli, kiralanan süre işledikten sonra ödenecektir yani muaccel hale gelecektir.

Kiraya verilmiş bir taşınmazı tahliye edebilmek için kiralayan şu şekilde yol izleyebilir:

Kiracıya karşı aykırılık nedeniyle sulh hukuk mahkemesinde bir tahliye davası açabilir. Dava sonunda ilamı icraya koyarak taşınmazın tahliyesini isteyebilir. Kira bedelinin ödenmemesi veya kira süresinin bitmesi halinde kiralayan doğrudan icra dairesi aracılığıyla taşınmazın tahliyesini isteyebilir ki bu ilk yoldan daha kolay ve uygulamada en çok tercih edilen yoldur. Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle tahliye talepli ilamsız takip yapılmalıdır.