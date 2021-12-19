Güzellik merkezim var. Birisi hakkımızda sosyal medyada hakarete varan paylaşımlar yaptı. Şirketimizi nasıl koruyabiliriz?
Şirketlerin ticari itibarını zedeleyecek şekilde yalan haber içeren, şirketi ve ürünlerini kötüleyen söylem, gerçek olmayan yorumlar ve eylemler sebebi ile çeşitli hukuki yollara başvurulabilir. Fakat dava süreci oldukça uzundur. Bu nedenle de 5651 sayılı Kanun'un 9. maddesinde, içeriğin yayından çıkarılmasını talep etme hakkı düzenlenmiştir. Gerçek ve tüzel kişiler, kurum ve kuruluşlar içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi, doğrudan sulh ceza hakimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir.
Mahkeme ihlalin olduğuna karar verirse erişimin engellenmesine hükmedebilir. Hakim kararını 24 saat içinde verecektir. Hakim, erişimin engellenmesi kararlarını esas olarak, yalnızca kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verir. Zorunlu olmadıkça internet sitesinde yapılan yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesine karar verilemez. Ancak, hakim, içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle ihlalin engellenemeyeceğine kanaat getirmesi halinde, internet sitesindeki tüm yayına erişimin engellenmesine de karar verebilir.
Sosyal medyada hakareti sildirin
Güzellik merkezim var. Birisi hakkımızda sosyal medyada hakarete varan paylaşımlar yaptı. Şirketimizi nasıl koruyabiliriz?
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