Güzellik merkezim var. Birisi hakkımızda internette hakarete varan paylaşımlar yaptı. Şirketimizi nasıl koruyabiliriz?
Yasalar kapsamında çeşitli hukuki yollara başvurulabilir.
Fakat dava süreci oldukça uzun süren süreçlerdir ve çoğu zaman internette şirket hakkında yalan haber yapan bu kişilerin kimliğini tespit etmek bile olanaksızdır. İşte bu nedenle de 5651 sayılı Kanun'un 9. maddesinde, internet ortamında yapılan yayındaki içerik dolayısıyla hakları ihlal edilen kişilere içeriğin yayından çıkarılmasını talep etme hakkı düzenlenmiştir.
İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler, kurum ve kuruluşlar içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi, doğrudan sulh ceza hakimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir. İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talepleri doğrultusunda hakim ilgili içeriğin eleştiri sınırları içerisinde olup olmadığı, gerçeğe aykırılığı, güncel olup olmadığı, ifade özgürlüğüne girip girmediği gibi değerlendirmeler yaparak ihlalin olduğuna karar verirse erişimin engellenmesine hükmedebilir. Hakim kararını 24 saat içinde verecektir. Hakim, bu madde kapsamında vereceği erişimin engellenmesi kararlarını esas olarak, yalnızca kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL, vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verir. Zorunlu olmadıkça internet sitesinde yapılan yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesine karar verilemez. Ancak, hakim, URL adresi belirtilerek içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle ihlalin engellenemeyeceğine kanaat getirirse, gerekçesini de belirtmek kaydıyla, sitedeki tüm yayına yönelik erişimin engellenmesine de karar verebilir. Hakimin kararları Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne gönderilir. Birlik tarafından erişim sağlayıcıya gönderilen kararın gereği en geç 4 saat içinde yerine getirilir.
Olumsuz paylaşımlar yayından kaldırılır
Güzellik merkezim var. Birisi hakkımızda internette hakarete varan paylaşımlar yaptı. Şirketimizi nasıl koruyabiliriz?
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