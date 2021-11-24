Hakem yolu açık

Aldığım çamaşır makinesi 6 ay içinde 3 kez aynı arızadan dolayı servise gitti. Ürün servisten geldiğinde üründe servise gitmeden önce bulunmayan darbe kaynaklı bir hasar ortaya çıktı. Ne yapabilirim?

Çamaşır makinenizde meydana gelen arıza gizli ayıp niteliğinde ise seçimlik haklarınız mevcuttur. Bu haklar, ürünü iade edip ödediğiniz paranın iadesi, üründe ayıp oranında indirim ve ürünün ücretsiz onarımı şeklindedir. Ayrıca servis tarafından ürüne zarar verilmiş olması da hizmet ayıbıdır ve burada da aynı haklarınız mevcuttur. En kısa zamanda satıcıya bu seçimlik haklarınızdan hangisini seçiyorsanız bunu talep eden bir ihtarname gönderebilir, talebinizin kabul edilmemesi halinde, servis faturalarıyla birlikte tüketici hakem heyetlerine bir dilekçe ile başvurarak talebiniz doğrultusunda karar verilmesini talep edebilirsiniz. Bu durumda hakem heyeti incelemesini yapacak ve sizi haklı bulması halinde vermiş olduğu karar doğrultusunda talebiniz yerine gelecektir.