Uzaklaştırma kararı hızlı alınır?
Aile mahkemesince alınan tedbir kararları, ailede meydana gelen şiddet olaylarında, aile bireylerinin tehditleri karşısında, aile bireylerinin cinsel, ekonomik, psikolojik zarar görme ihtimaline karşı ivedilikle uygulanan kararlardır.
Kişilere yapılan sözlü ya da fiziksel saldırı niteliğinde olan fiillerde aile mahkemesine başvurularak bu filleri yapan veya yapma ihtimali olan kişilerin evden uzaklaştırılması talep edilebilir.
Mahkeme kararını ivedilikle verecek ve kolluk kuvvetlerine, Aile Bakanlığı'na bildirerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacaktır.
Eşimle ayrı yaşıyoruz. "Terk etme sebebiyle" boşanma davası açmak istiyorum. Böyle bir haklılığım var mıdır?
Terk için açılacak olan boşanma davalarında en az 6 ay boyunca ayrı olmak koşulu bulunur. Eşe yapılacak olan terk ihtarı 4 ay içinde yollanır.
İhtar yazısında evden ayrılan kişinin 2 ay içinde konuta geri dönmesi talep edilir. Konuta dönmemesi halinde de terk sebebiyle boşanma davası açabilirsiniz.
Boşanma davalarında somut belgeler ve özellikle tanık delili boşanma davasının kabulü açısından son derece önemlidir.
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