Çocuğun velayeti maddi duruma göre mi verilir?

Eşimle ayrılma aşamasındayız. Çocukların velayeti konusunda anlaşamadık. Maddi durumu iyi. Bu yüzden 'Hakim çocukları bana verir' diyor.

Gerçekten öyle mi?

Mahkeme çocuğun üstün yararına en uygun olan ebeveyne velayeti verecektir. Çocuğun üstün yararı belirlenirken mahkeme birçok farklı açıdan konuyu değerlendirecektir. Örneğin; çocuğun yaşı, ihtiyaçları, çocuğun görüşü, cinsiyeti, eğitim durumu, sağlık durumu, anne ve babanın sağlık durumu, eğitim durumu, çocukla geçirebilecekleri zaman, ahlaki değer yargıları, ekonomik durumları gibi birçok kriter değerlendirmeye alınarak çocuk için menfaatine en uygun karar tesis edilir. Bu kriterler içinde ebeveynin ekonomik durumu her ne kadar dikkate alınabilecek bir kriterse de diğer kriterlerin yanında oldukça zayıf bir kriterdir. Çünkü müşterek çocuk zengin olan ebeveynin olanaklarından nafaka yoluyla diğer ebeveynin yanındayken de yararlanabilmektedir. Bu nedenle velayetin zengin olan tarafa verileceği şeklinde bir inanış yanlış bir inanıştır.

Eski eşim çocuğumuzu türlü bahanelerle göstermiyor. Bu konuda ne yapabilirim?

Eşinizin size çocuğunuzu göstermemesi velayet hakkının kötüye kullanılmasıdır. Çocuğunuzu mahkemenin kişisel ilişki tesisi için belirlediği günlerde icra kanalı ile teslim alabilirsiniz. Eşinizin bu davranışına devam etmesi çocuğu size göstermemesi çocuğun velayetinin değiştirilmesine sebep olabilir. Eşinizi bu konuda uyarın, velayet konusunda talebiniz varsa velayet hakkının değiştirilmesi davası açabilir, çocuğunuzun yüksek menfaatine de uygun düşmesi halinde çocuğunuzun velayetini alabilirsiniz.