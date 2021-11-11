Kaza yaptık ve aracın hava yastıkları açılmadı. Hayati bir durum yok, hafif yaralandık. Ancak yasal olarak hakkımızı aramak istiyoruz. Haklarımız nelerdir?
Trafik kazaları karayolları ulaşım ağında en sık rastlanan olumsuzluklardan biridir. Özellikle şoför kişinin hatası yüzünden kaynaklanan hatalar yüzde 95 gibi bir paya sahipken, dikkatsizlik en büyük sorun gibi duruyor. Bunu takip eden başlıca nedenlerin arasında, uykusuz kalmak, alkollü olmak, hız yapmak gibi ciddi sebepler vardır. Emniyet kemerinin takılı olmamasıyla beraber yaşanan kaza büyük hasarlara yol açabilmektedir. Can ve mal kaybının yaşanmaması adına önlemleri iyi almak önemlidir. Meydana gelen kaza esnasında hava yastıklarının açılmaması gizli ayıptır. Üretici firmayı bağlar ve bu nedenle uğramış olduğunuz bir zarar varsa tüketici mahkemesinde dava açarak bunun tazminini isteyebilir, bunun yanında aracınızda ayıp oranında indirim yapılmasını veya aracın iade alınmasını talep edebilirsiniz. Bu davada yapılacak teknik bilirkişi incelemesi ile aracın hava yastıklarının bir ayıp sebebiyle mi açılmadığı yoksa kazanın oluş şekliyle mi ilgili olduğu değerlendirilecek ve araçta bir ayıp tespit edilirse haklarınıza kavuşabileceksiniz.
Hava yastığı açılmazsa...
Kaza yaptık ve aracın hava yastıkları açılmadı. Hayati bir durum yok, hafif yaralandık. Ancak yasal olarak hakkımızı aramak istiyoruz. Haklarımız nelerdir?
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