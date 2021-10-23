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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
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  • 23 Ekim 2021, Cumartesi

Yeni soyadı için süreye dikkat!

Kısa süre önce evlendim. Evlendikten ne kadar zaman sonra soyadımı değiştirmem gerekiyor?
Evlendikten sonra resmi yerlerde herhangi bir sorun yaşamamak adına, soyadı değişimini ivedilikle yapmanız gereklidir.
Bekarlık soyadının devamını ya da eklenmesini talep etmeniz de mümkündür.
Bekarlık soyadını kullanmak için, bir dilekçe ile beraber aile mahkemesine başvuru yapabilirsiniz. Evlilik sonrasında soyadı değişimini nikahtan sonra 30 gün içinde yapmak gerekiyor.
Aksi halde para cezası alabilirsiniz.

Öz babamın soyadını almak istiyorum. Mümkün müdür?
Her T.C. vatandaşı soyadı kullanmaya zorunludur ve bu soy bağının devamı niteliğinde olup, kural olarak soy bağı babanın soyadını alarak devam eder. Eğer nüfusta başka bir erkek baba hanesinde kayıtlı değilse, öz babanızın soyadını alabilmeniz için öz babanızın sizi tanıması gerekir. Tanıma, babanın, nüfus memuruna veya mahkemeye yazılı başvurusu ya da resmi senette veya vasiyetnamesinde yapacağı beyanla olur. Başka bir erkek ile soy bağı bulunan çocuk, bu bağ geçersiz kılınmadıkça tanınamaz.
Yani nüfusta başka bir erkek baba olarak kayıtlı ise, bu durumda da soy bağının reddi davası açmalısınız.
Eğer babanız sizi babası olarak tanımıyorsa, babanıza karşı da aile mahkemelerinde babalık davası açabilirsiniz.

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