Yalnız bırakılmak boşanma nedeni
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi yapmış olduğu değerlendirmede, özel günlerde ve sosyal ortamlarda eşini sürekli yalnız bırakmanın bir boşanma nedeni olduğunu değerlendirmiştir.
Yargıtay özel günlerden aile toplantısı, düğün, bayram, yıldönümü, doğum günü ve benzeri günlerin anlaşılması gerektiğini, 'sosyal ortamlar' ifadesinden ise düğünler, yurt içi ve dışı geziler ile konserler gibi ortamların anlaşılması gerektiğini belirtmiştir.
Eşler evlilik birliği içinde evlilik birliğini temsil etme ve yardım ve dayanışma içinde olma yükümlülüğü taşır.
Eşlerin evlilik birliğini temsil etme hakkı yanında dayanışma ve yardımlaşma içerisinde hareket etmek yükümlülüğü de düzenlenmiştir. Eşler, evlenirken 'iyi gündekötü günde, hastalıktasağlıkta' yan yana olmayı taahhüt etmişlerdir.
Eşlerin dayanışma ve yardımlaşma içerisinde hareket etmeleri de verdikleri bu taahhüdün bir sonucudur. Özel günlerde eşini sürekli yalnız bırakmanın boşanma nedeni olmasına ilişkin yapılan değerlendirme de evliliğin birlikte temsil edilmesi hakkı ve eşlerin birbirlerine karşı dayanışma içerisinde hareket etmek yükümlülüğünün bir sonucudur.
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