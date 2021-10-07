Anne ve babam ayrıldı. Ardından annem geçen ay vefat etti. Erkek kardeşimin velayetini almak istiyorum. Babam ise velayetin kendisinde olacağını söylüyor. Kardeşim de babamla yaşamak istemiyor. Bu konuda dava açmak sonuç verir mi?
Velayet hakkı yalnızca anne ve babaya verilmiş bir haktır. Üçüncü kişiler ise yalnızca vasi olabilir.
Küçüğe vasi atanabilmesi için öncelikle velayetin kaldırılmasını talep etmelisiniz. 721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 348'inci Maddesi'ne göre çocuğun korunmasına ilişkin diğer önlemlerden sonuç alınamaz ya da bu önlemlerin yetersiz olacağı önceden anlaşılırsa, hakim aşağıdaki hallerde velayetin kaldırılmasına karar verir:
"Ana ve babanın deneyimsizliği, hastalığı, engelli olması, başka bir yerde bulunması veya benzeri sebeplerden biriyle velayet görevini gereği gibi yerine getirememesi. Ana ve babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya ona karşı yükümlülüklerini ağır biçimde savsaklaması." Bu kapsamda mahkemeye başvurabilirsiniz.
Açacağınız velayetin kaldırılması ve vasi tayini talepli davada bu hallerin varlığını ve sizin de vasi olarak atanmanızın çocuğun menfaatlerine uygun düşeceğini ispatlamanız halinde vasi olarak atanabilirsiniz.
Kardeşe vasi olunabilir
Anne ve babam ayrıldı. Ardından annem geçen ay vefat etti. Erkek kardeşimin velayetini almak istiyorum. Babam ise velayetin kendisinde olacağını söylüyor. Kardeşim de babamla yaşamak istemiyor. Bu konuda dava açmak sonuç verir mi?
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