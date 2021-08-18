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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
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  • 18 Ağustos 2021, Çarşamba

Tazminattan site yönetimi de sorumlu

Sitemizde bir şirket ile anlaşarak temizlik görevlileri çalıştırıyoruz.
Tazminat alacaklarını da her ay şirkete veriyoruz. Doğru mu yapıyoruz?
Her ne kadar bir şirketle anlaşmış da olsanız, bu durum sizin İş Kanunu hükümleri gereğince işveren sıfatınızı değiştirmez. Hatta bu halde, asıl işveren site yönetimi, alt işveren ise anlaştığınız temizlik şirketidir ve her iki işveren de işçilik alacakları bakımından işçiye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur.
Kıdem-ihbar fonlarını temizlik şirketine ödemiş olmanız durumu değiştirmez. İşçi, işçilik alacakları ödenmediyse, site yönetimine karşı da dava açabilir ve davanın sonunda işçilik alacaklarını site yönetiminden de tazmin edebilir. Bu durumda ödemiş olduğunuz bu bedelleri rücuen temizlik şirketinden talep edebilirsiniz. Fakat uygulamada çok sık rastladığımız bir örnekte, temizlik şirketi bu esnada müflis, gayrifaal bir duruma gelmişse veya bir malvarlığı bulunmuyorsa site yönetiminin de rücu talebi karşılık bulamayabilir. Bu nedenle temizlik şirketi seçerken, çalıştırdığı personelin haklarını gözeten, düzgün, köklü şirketleri seçmenizi, mümkünse kıdem ve ihbar fonlarını temizlik şirketine vermek yerine site yönetimi hesaplarında biriktirmenizi, çalışan personelin her ay düzenli bir şekilde şirket tarafından maaşının ödenip ödenmediğini, SGK primlerinin yatırılıp yatırılmadığını denetlemenizi, hatta bu personelin özlük dosyalarından birer nüsha da site yönetiminde saklanmak üzere talep etmenizi tavsiye ederim.

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