Tehditlere karşı güçlü olun

İnternet üzerinden işlenen suçlar artarken, bu yolla yapılan şantaj ve tehditlere karşı güçlü olun, şikayetinizi yapın. ŞANTAJCILARI HAPİS CEZASI BEKLİYOR

İnternet üzerinden yapılan konuşma ve görüntülerle şantaja uğruyorum. Ne yapabilirim?

SANAL dünyanın hızla gelişmesi ve artık hayatımızın, sosyal ilişkilerimizin merkezi haline gelmeye başlamasıyla, pek çok insan, internet ortamında tanıştığı kişilere fazla güveniyor ve kendine ait bilgileri çabucak ifşa ediyor. Karşımızdaki kişi ifşa ettiğimiz bu görüntüleri ise kötü niyetli bir şekilde kullanma arzusunda olabiliyor. Bu aşamada korkmadan hukuktan destek almak, baskıcılara ve şantajcılara karşı güçlü durmak gerekmektedir. Gecikmeksizin elinizdeki şantaj verileri ile birlikte kolluk görevlilerine veya Cumhuriyet başsavcılıklarına müracaat edebilirsiniz. Türk Ceza Kanunu'nun 107. maddesinde şantaj suçu, zorla ve istenmeyerek bir şeyi karşı tarafa yaptırmak amacıyla maruz kalınan baskı olarak da ifade edilir.

Mağdur olan kişinin onurunu zedelemek ve saygınlığını yitirmesine sebep olacak her fiil, şantajın içine dahildir. Buna göre; bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek hususların açıklanacağı tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur. Erkek ya da kadın fark etmeden tuzaklara karşı dirençli olmalı ve sosyal medya ya da internet online uygulamalarını kullanırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini iyi saptamalısınız.

RAPOR SİSTEME İŞLENMELİ

İşveren olarak işçinin istirahat raporunu Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirmek zorunlu mu?

İŞÇİNİN hastalık zamanında istirahat raporu alması, maaşında yaşanacak kesintinin olmaması adına iş hukuku kapsamında önemliyken, işverene teslim edilen raporun SGK tarafına bildirilmesi gerekir.

İşveren tarafından bu belge '01-İstirahat' yazısı ile e-bildirge sistemine girilmelidir. SGK ise 'çalışmadı' bildirimini alarak, işçiye rapor parasını ödüyor.

Aynı zamanda çalışan istirahat raporu aldığı halde, çalışmaya devam ediyorsa, işveren bunu da bildirmekle yükümlüdür.

Eğer işveren işçinin 'çalıştı' bildirimini yapmazsa, SGK işçiye raporlu göründüğü için 'çalışmadı' rapor parasını ödeyecektir.

Yaşanan aksi durumun tespiti dahilinde, işverene para cezası ödenir, işçinin de çalışmadığı zannedilerek yatırılan rapor parası geri alınır. Her şartta işveren istirahat rapor bilgisini sisteme girmekle zorunlu tutulur.