Mesajlar delil olur mu?

WhatsApp konuşmaları bir kişinin aleyhinde delil olarak kullanılabilir mi?

SOSYAL medya ve internet kullanımının son yıllarda gelişmesiyle ile beraber yeni suç tipleri ve suç delilleri ile karşı karşıya kalınmaktadır.

Türk hukuk yargılamasında cezai bir hadisenin, bir alacak verecek ilişkisinin veyahut da bir boşanma davasının delili olarak WhatsApp yazışmalarının dosyaya sunulduğu oldukça sık karşılaşılan bir durum haline geldi. Bu nedenle de WhatApp yazışmalarının delil niteliğinin olup olmadığı hem doktrinsel tartışmalarda hem de yüksek mahkeme kararlarında sık sık tartışılır oldu.

Öncelikle her türlü delil gibi WhatsApp yazışmalarının elde ediliş biçimi yasal yollarla değilse, örneğin bir kişinin telefonuna casus bir program yükleyerek o kişinin WhatsApp konuşmalarını elde ettiyseniz, bu delil hukuka aykırı bir yolla elde edildiğinden delil niteliği taşımaz. WhatsApp yazışmalarının elde edilişinde herhangi bir hukuka aykırılık yoksa, örneğin bir tarafın kendiniz olduğu bir görüşmeyi mahkemeye sunuyorsanız burada da WhatsApp yazışmaları tek başına delil olmamakla birlikte, başka bir delille birlikte olayların ispatında kullanılabilecektir.

Uygulamada özellikle boşanma davalarında WhatsApp yazışmaları, sosyal medya fotoğrafları vs. gibi şeyler tek başına da olsa delil olarak değerlendirilmekte ve kararlara esas alınabilmektedir.

Burada özellikle boşanmaya ilişkin olayların eşler arasında vuku bulması nedeniyle yaşanan olaylara tanık bulmanın zor olması karşısında WhatsApp konuşmaları, sosyal medya fotoğrafları ve ses kayıtları gibi delillerin önemsenmesi sonucunu doğurmuştur.