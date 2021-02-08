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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
  • 08 Şubat 2021, Pazartesi

Sadakatsizliğe manevi tazminat

Eşimden bana ihanet ettiği için ayrıldım. Benimle evli olduğu süre içinde eski kız arkadaşıyla da birlikteymiş. Tazminat davası açabilir miyim?
Boşanma davasında tazminat talep etmediyseniz veya bu taleplerinizden feragat etmediyseniz, boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içinde maddi ve manevi tazminat davası açabilirsiniz. Yine aldatan kişi konumunda olan kadına da Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 2017/1334 Esas, 2017/545 Karar nolu 22/3/2017 tarihli "Davalı kadın da, evli olduğunu bilerek davacının eşiyle gayri resmi ilişkiye girmek ve ondan çocuk sahibi olmak suretiyle, gerek yasalarca gerek örf ve adet hukukunca korunmayan haksız bir davranış içine girmiştir. Bu davranış da açıkça haksız eylem niteliğindedir. Eş söyleyişle, esasen dava dışı eşin, evlilik birliğinin gerektirdiği sadakat yükümlülüğü bulunmakla birlikte; onun evli olduğunu bilen ve buna rağmen onunla ilişkiye giren davalı kadının da dava dışı kocanın sadakatsizlik eylemine katıldığında ve her ikisinin de bu haksız eylemlerinden birlikte ve müteselsilen sorumlu olduklarında kuşku bulunmamaktadır" şeklindeki kararı gereği manevi tazminat davası açabilirsiniz.

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