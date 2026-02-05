CHP'li Buca Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 28 gözaltı kararı

Şüphelilerden birinin yurt dışında olduğu belirlenirken, 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüpheliler arasında Buca Belediyesi ruhsat ve denetim müdürü ile imar müdürü de bulunuyor.

Ekrem İmamoğlu "Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Elebaşı" olarak yolsuzluklutan tutuklanırken, Esenyurt, Beşiktaş, Şişli, Beylikdüzü, Büyükçekmece gibi İstanbul ilçelerinden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve çeşitli ilçe başkanlarına kadar uzanan operasyonlarda çok sayıda CHP'li isim tutuklandı.

BUCA BELEDİYESİ'NE YOLSUZLUK OPERASYONU

Operasyonlara bir yenisi daha eklendi. İzmir'in Buca Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında ruhsat ve denetim müdürü ile imar müdürünün de bulunduğu 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir’in Buca Belediyesi’ne yönelik operasyonda 25 kişi gözaltına alındı (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)

RÜŞVET KARŞILIĞI RUHSAT

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Buca Belediyesi'nde rüşvet karşılığı çeşitli imar ve planlarda mevzuata aykırı olan yerleri usulüne uygunmuş gibi ruhsatlandırıldığı ve menfaat temin ettiği tespit edildi.