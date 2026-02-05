CHP'li Buca Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 28 gözaltı kararı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP’li Buca Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Aralarında ruhsat ve denetim müdürü ile imar müdürünün de bulunduğu 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, rüşvet karşılığı mevzuata aykırı yapıların ruhsatlandırıldığı iddia edildi. Eş zamanlı baskınlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.
- İzmir'in Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada belediyede rüşvet karşılığı usulsüz ruhsat verildiği tespit edildi.
- Şüpheliler arasında Buca Belediyesi ruhsat ve denetim müdürü ile imar müdürü de bulunuyor.
- İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.
- Şüphelilerden birinin yurt dışında olduğu belirlenirken, 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
CHP'Lİ BELEDİYELER YOLSUZLUK SARMALINDA
CHP'li belediyeler, yolsuzluk, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü bağlantısı iddialarıyla gündemden düşmüyor.
Ekrem İmamoğlu "Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Elebaşı" olarak yolsuzluklutan tutuklanırken, Esenyurt, Beşiktaş, Şişli, Beylikdüzü, Büyükçekmece gibi İstanbul ilçelerinden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve çeşitli ilçe başkanlarına kadar uzanan operasyonlarda çok sayıda CHP'li isim tutuklandı.
BUCA BELEDİYESİ'NE YOLSUZLUK OPERASYONU
Operasyonlara bir yenisi daha eklendi. İzmir'in Buca Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında ruhsat ve denetim müdürü ile imar müdürünün de bulunduğu 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
RÜŞVET KARŞILIĞI RUHSAT
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Buca Belediyesi'nde rüşvet karşılığı çeşitli imar ve planlarda mevzuata aykırı olan yerleri usulüne uygunmuş gibi ruhsatlandırıldığı ve menfaat temin ettiği tespit edildi.
28 GÖZALTI KARARI
Soruşturma kapsamında aralarında Buca Belediyesi ruhsat ve denetim müdürü ile imar müdürünün de bulunduğu toplam 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için çalışma başlattı.
25 GÖZALTI
Eş zamanlı baskınlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
PHUKET TATİLİ GÜNDEM OLMUŞTU
CHP'li Buca Belediyesi işçilerin maaşlarını ödeyemez haldeyken Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yılbaşı tatili için sevgilisi Sevcan Orhan ile Tayland'ın ünlü tatil adası Phuket'e gittiği ortaya çıkmış ve tepkilere sebep olmuştu.