Hatay "Bitti" denilen yerde ayağa kalktı! Antakya'nın değişimini Antakyalılar anlattı: Devletimiz sahipsiz bırakmadı, hepimize ev yapıldı
Hatay, 6 Şubat 2023'teki asrın deprem felaketi sonrası "Anka Kuşu" misali küllerinden doğdu. Deprem bölgesinde en fazla ev ve iş yerinin inşa edildiği kentin sakinleri yaşanan değişimi birinci ağızdan anlattı. Hataylı depremzede otobüs şoförü Devren Yener "Burada gerçekten taş üstünde taş kalmadı. Kim ne derse desin devletimiz bizi sahipsiz bırakmadı. Hepimize yetecek kadar ev yapıldı" dedi. Bakan Kurum o görüntüleri "Bittik artık denilen yerde yeniden ayağa kalktık" notuyla paylaştı.
6 Şubat 2023'teki asrın deprem felaketinin üzerinden 3 yıllık bir zaman dilimi geçti.
Bu süre zarfında devlet milleti ile el ele verdi. Asrın inşa ve ihya seferberliğiyle 11 il aya kaldırıldı. Depremde en ağır kayıp ve en çok yıkımı yaşayan illerden biri olan Hatay ise "Anka Kuşu" misali küllerinden doğdu.
DEPREM BÖLGESİNDE EN FAZLA EV VE İŞ YERİ HATAY'DA İNŞA EDİLDİ
Deprem bölgesinde en fazla ev ve iş yerinin inşa edildiği kentte, 133 bin 685 konut, 12 bin 868 köy evi ve 7 bin 202 iş yeri olmak üzere toplam 153 bin 755 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edildi.
"BİTTİK ARTIK DENİLEN YERDE YENİDEN AYAĞA KALKTIK"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, 25 yıldır Antakya'da otobüs şoförlüğü yapan 55 yaşındaki Devren Yener'in ring seferini paylaşarak,"Bittik artık denilen yerde yeniden ayağa kalktık. Hataylı Devren Yener'in yeni Antakya seferi." ifadelerini kullandı.
Depremde yakınlarını kaybeden 5 çocuk babası Yener, deprem zamanı yaşadıkları acıyı ve sonrasındaki inşa sürecini şu sözlerle anlattı:
"Ben bu Antakya'nın çocuğuyum. En fazla zarar gören memleket bizim memleket. Deprem bölgesi burada yaşandı. Burada gerçekten taş üstünde taş kalmadı. Bu deprem bize her şeyi yaşattı, her şeyi gördük. Kardeşi de gördük, anayı da gördük, babayı da gördük. Biz 'Antakya bitti artık, bir daha düzelmez.' diyorduk. Ama Allah'a binlerce şükür olsun ki Antakya'mız ayağa kalktı. Kim ne derse desin devletimiz bizi sahipsiz bırakmadı. Hepimize yetecek kadar ev yapıldı. Biz otobüste olduğumuz için TOKİ'leri görüyoruz."
ANTAKYA'NIN DEĞİŞİMİNİ BİRİNCİ GÖZDEN ANLATTI
Otobüsüyle Antakya'da güzergah boyunca giden Yener, asrın inşa seferberliği sonrası Emek Mahallesi, Kavaslı, Vali Göbeği mevkisi ve 75. Yıl Bulvarı'ndaki değişimi de anlattı.