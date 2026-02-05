Hatay "Bitti" denilen yerde ayağa kalktı! Antakya'nın değişimini Antakyalılar anlattı: Devletimiz sahipsiz bırakmadı, hepimize ev yapıldı

Hatay'da 133 bin 685 konut, 12 bin 868 köy evi ve 7 bin 202 iş yeri olmak üzere toplam 153 bin 755 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edildi.

6 Şubat 2023'teki asrın deprem felaketinin üzerinden 3 yıllık bir zaman dilimi geçti.



Bu süre zarfında devlet milleti ile el ele verdi. Asrın inşa ve ihya seferberliğiyle 11 il aya kaldırıldı. Depremde en ağır kayıp ve en çok yıkımı yaşayan illerden biri olan Hatay ise "Anka Kuşu" misali küllerinden doğdu.

Hatay’ın diriliş hikayesi: Antakyalı Devren Yener anlatıyor





DEPREM BÖLGESİNDE EN FAZLA EV VE İŞ YERİ HATAY'DA İNŞA EDİLDİ



Deprem bölgesinde en fazla ev ve iş yerinin inşa edildiği kentte, 133 bin 685 konut, 12 bin 868 köy evi ve 7 bin 202 iş yeri olmak üzere toplam 153 bin 755 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edildi.