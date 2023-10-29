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Evren Turhan

EVREN TURHAN

29 Ekim 2023, Pazar

Büyük takım refleksi

GALATASARAY, yorgun olmasına karşın favori olarak Rize'deydi. Rizespor, İlhan Palut ile kimlik değiştirmeye çalışan takımlardan biri durumunda fakat istikrarlı bir görüntü de ortaya koymuyorlar. Bayern maçında 70 dakika iyi mücadele eden ama kaybeden Galatasaray'da Okan Buruk, kadroda değişiklikler yaptı. Kazımcan'ın yerine 11'de görev alan Angelino yine beklentilerin altında kaldı. Kerem Demirbay, kaliteli bir oyuncu ama o da Rize maçında bence istenileni veremedi.
Mertens ise lider vasfına sahip olduğu için Buruk onu değerlendiriyor.
Sezon içinde sık sık yedek kalacaktır Mertens. Icardi'nin yine fedakarlık yaparak oynadığı maçta Cimbom, konsantrasyon problemleri yaşadığı gibi özellikle ilk 45'te gol pozisyonu üretmekte zorlandı.
İkinci yarıda yapılan değişiklikler sonrası herkes Cimbom'dan gol bekledi.
Sonradan oyuna giren Oliveira takımına hayat verdi.
Galatasaray'ın Rize maçı futbol olarak tat vermedi. Ancak; büyük takımlar çok iyi oynamasalar da kazanmayı bilmeli. Buna büyük takım refleksi diyoruz.
Üst üste alınan 9 galibiyet var.
Evet oynanan futbol tat vermedi ama 3 puan ve seri çok değerli.

"Rize maçı tat vermedi.
Ancak; büyük takımlar çok iyi oynamasa bile kazanmayı bilir.
Oyun iyi değildi ama 3 puan ve seri değerli."

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