Ersin Ramoğlu

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik polisin yaptığı rüşvet ve ihale operasyonuyla ilgili polisin hazırladığı 878 sayfalık fezlekede yok yok!

İnanın okurken midem bulandı!

Her şey açık seçik ortada… Emniyet titiz bir çalışma yapmış.

Suç da suçlular da gizlenemeyecek kadar net!

Zeydan Karalar'ın yönettiği belediye talanın üssü olmuş… Yolsuzlukların ve talanın göbeğinde ise CHP var!

Mete Çelebi Zeydan Karalar'ın partide yıldız yaptığı biridir!

Bu çocuk Mert Karalar'ın da kankasıymış… Mete'yi önce Eylül Ajansa soktular sonra partiye… Mete partide hızlı büyüyüp palazlandı.

İlk, orta ve lise tahsilini Kayseri'de tamamlamış üniversiteyi ise Afyonkarahisar'da okumuş.

Ardından Adana'ya yol eylemiş!

**

Adana'ya gelir gelmez de Eylül Ajans'a Art Directör olmuş sonra da CHP'ye balıklama dalmış!

Zeydan Karalar herife Alaattin'in lambası olmuş.

Böylece almış yürümüş!

Mert ile can-ciğer arkadaş olmuş.

Geçmişi bilinmiyor, Adana'da akrabası da yok!.

"Yoksuldu bugün nasıl zenginleşti" bilecek kişi de yok!

Yani sorgulanması mümkün olmayan biri!

Bir "emanetçi" olarak ondan iyisi Şam'da kayısı… Reklam ajansında Art Directör ve çelik şirketi sahipliği!

Şaka değil bu; kuruşsuz gel ve böylesine zenginleş.

Mete Çelebi abisi Zeydan'ın yolundan gidince çelik şirketi patronu oldu...

Zeydan Başkan da önce belediye başkanlığı sonra Ankara'da Başkent Pres Çelik Fabrikasını almadı mı?

Türkiye'de kara para aklamanın ya da parayı istiflemenin kılıfıdır çelik sektörü… Bu sektörde milyarlarca liralık naylon faturalar havada uçar!

İlyas Keleş'in naylon faturacı Nursan Holding'ini az yazmadım.

105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan Erol EVCİL (Eşrefoğlu), Hüseyin ERYILMAZ ve Melih KARABACAK'a yönelik "Demir Yumruk" operasyonu bunun için yapıldı.

Paranın gücü sayesinde ise adamlara bir şey olmadı…

**

Mete Çelebi'nin KOM şubeye verdiği ifade de önemli!

Nasıl reklamcı CHP'li olduğunu polise tek tek anlattı.

Işık hızıyla partide ilerlediğini polise söylerken benim aklıma da yıllarını partiye verenlerin avuçlarını yalaması geldi.

Elbette çocuğun arkasında kaya gibi Zeydan abisi var.

CSK Çelik Metal firmasının patronu böyle oldu uşak.

Mete Çelebi cezaevine girmeden nasıl yırttı?

Herif Adana Büyükşehir Belediyesinin ihale organizatörü!

Hesabına aktarılan paraların, resmi belgelerini miktarlarını ve hangi belediye müteahhitlerinin para gönderdiğini bakarsanız şahsın emanetçi olduğunu anlarsınız!

Polis ya da savcı az irdelese kime çalıştığını ötecek!.

Umarız 16 Eylül'de görülecek davada sorular cevaplanır!

Polis her anlarını takip etmiş, her konuşmalarını dinlemiş.

Fezlekede her şey gayet net anlaşılır şekilde… Esen rüzgarlar kara bulutları getirip fezlekeyi örtmese bari.

**

Mete Çelebi polisteki ifadesinde ayrıca;

2 yıl önce CSK Çelik Metal isimli firmayı devraldığını, BMV 5.20 markalı aracı şirket üzerine kaydettiğini söyledi.

Cem Oğulhan adına iş takipçiliği yaptığını da söyleyen Çelebi ihalesi yapılmayan "kahve makinelerini Eylül Ajans adına satın alıp belediyeye teslim ettiklerini" belirtti.

Yani adamlar ihaleden önce makineleri almış sonra da tezgahla ihaleyi almışlar.

Ne ala memleket gördünüz mü?

Zeydan Aka belediyeyi kendine çiftlik, yandaşlarına arpalık yapmış.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde işlerin nasıl döndüğünü, tezgahın nasıl işlediğini bundan güzel anlatan şey olmaz!

Fezlekede bunun gibi kirli bir çok ilişki deşifre edildi.

Ama nasıl olduysa iddianamede Mert Karalar yok!

Bürokratlar yok!

İmza yetkisi olan biri yok!

İhale sorumlusu bir Allah'ın kulu bile yok!

Ya kim var?

Üç reklamcı ile bir bayan danışman bir de memur!

Gerisi nerede arkadaşlar!