Şimdi CHP'liler, Özgür Özel'in küfürlerine kılıf uydurmaya çalışıyorlar. Bir Genel Başkan, partisinden bir ilçe belediye başkanına öyle küfürler etmiş ki, aklınız şaşar. Yolsuzluğu varsa niye tuttunuz? Yolsuzluk dosyası varsa neden CHP'den ihraç etmediniz...? Cumhuriyet'le birlikte kurulmuş, kendisini "sol parti" olarak tanımlayan ve yıllardır ana muhalefet konumunda bulunan bir siyasi yapı var. Ancak bu partinin ülke adına ortaya koyduğu stratejik bir vizyon, kalıcı bir kalkınma projesi ve tutarlı bir dış politika ekseni maalesef yok... Bu arada; partiler arası geçiş konusu kişiye ya da rozete göre ele alınamaz. Ya bu işlere anlayış gösterirsiniz ya da kim olduğuna, hangi tarafa geçtiğine bakmaksızın tavır koyarsınız. CHP'den 20 vekil verip İYİ Parti'ye grup kurdurmadınız mı? Başkasından sizin partinize geçince güzel, sizden başka yere gidince kötü olamaz. Konu bu kadar kısa, açık ve net...

ABD İRAN'DAN ASLINDA NE İSTİYOR?

Zor ve sıkıntılı bir pazarlık oluyor... İran'da Şah devrilince Mollalar yani yeni rejim, İran'ın petrol gelirlerinden dev petrol şirketlerine pay vermedi. Tam yarım asır sonra yeniden sahneye çıktılar, İran petrollerinde söz sahibi olmak için bu kez Trump'ı devreye soktular. Trump'ın, İran'dan en önemli talebi nükleer program ile beraber, yüzde 90'ı Çin'e satılan petrolün tamamının, ABD'ye verilmesi ve petrolünün ticaretini ABD'nin yapması... Bakalım ne olacak?

AKINCI ÖZDEMİR BAYRAKTAR

"Özdemir Bayraktar Bu Dünyadan bir Akıncı Geçti" belgeselini izlemenizi tavsiye ederim. Merhum Özdemir Bayraktar'ın; 2000'lı yıllarından itibaren önüne çıkartılan her engeli aşarak; İHA, SİHA ile başlayan, dünyada bir ilk olan insansız savaş uçağı Kızılelma'ya ulaşan müthiş başarıları... Hepsine samimi vatan ve millet sevgisi ile varılmış... "Özdemir Bayraktar Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti" belgeseli ve aynı isimle hazırlanan kitap sadece bir hayat hikâyesi değil, bizden gibi görünen ama bizden olmayanların, Türkiye'de çıkarttıkları engellerle mücadeleyi de anlatıyor. Bu engelleri çıkartanların en başında ise devletin tüm kurumlarının içine sızmış Fetullahçı Terör Örgütü mensupları yer alıyor. 15 Temmuz 2016 darbe girişimi ile devletin içinden temizlenen vatan haini FETÖ'cülerin, Bayraktar'ın yaptığı çalışmaları engelleme çabası son ana kadar sürdü. Ama vatansever Akıncı Özdemir Bayraktar ve ailesinin azmi hainlere galip geldi. Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçildiği 2019'da ilk icraatlarından birisinin Bayraktar ailesinin finanse ettiği, gençleri teknoloji ile buluşturduğu, T3 Vakfı'nın faaliyetlerine, iftiralar atılarak son verilmesi olduğunu da asla unutmayalım!