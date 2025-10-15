Mısır Cumhurbaşkanlığının, zirveye Netanyahu'nun da katılacağı yönündeki açıklaması kriz çıkarttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başta ABD Dışişleri Bakanı Rubio olmak üzere muhataplarını arayıp, "Netanyahu'nun bu zirvede yeri yok. Netanyahu varsa biz yokuz" diye rest çekmiş. Başka devletlerin de destek vermesi üzerine Trump geri adım atmak zorunda kalmış. İsrailliler bile Erdoğan'ın engel olduğunu kabul ederken Türkiye'de muhalefet olanları değersiz, önemsiz, küçük göstermek için çabalamaya devam ediyor. Kim ne derse desin...

Yaşananlar, Türkiye'nin yurt dışındaki gücünün göstergesi ve Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik bir zaferidir...



İSRAİL YENİLMİŞTİR

Sonuç olarak; İsrail'i Trump durdurdu, Türkiye'nin hakkını da her daim teslim etti. İsrail ve ABD, Hamas ile resmen masaya oturmak ve anlaşma imzalamak zorunda kaldılar. Hamas lideri "Trump olmasa bu ateşkes olmazdı" dedi. Ateşkes sağlanmıştır. Soykırım şimdilik de olsa durdurulmuştur.

İnsani yardımlar girmiştir. Artık insanların açlıktan ölmesinin önüne geçilmiştir. Uluslarası yardım kuruluşları Gazze'ye girebilmişlerdir. Hastalar tahliye edilebileceklerdir. Ateşkes ve kesin barış konusunda aklı başında hiç kimse İsrail'e güvenmiyor, fakat bu saydıklarım elbette Gazzeliler için şimdilik olumludur. Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı: "Elimizden gelen her şeyi fazlası ile yaptık..." Trump da her fırsatta herkesin önünde söylüyor: "Türkiye'nin milleti güçlü, ordusu çok güçlü, lideri güçlü..." Beğenmeyenlere sormak lazım... Siz ne istiyorsunuz?



İsrail ve ABD ile savaşa mı girelim...?

Her istediğimizi yaptırtabilecek gücümüz var mı ? Barışı ve ateşkesi bozmak için çırpınanlar da vardır. Bundan sonraki gelişmeler için Türkiye başta olmak üzere herkes çaba sarfetmeye devam edecektir. Gazze'deki direniş, İsrail'in askerlerini de savaş makinelerini de yenilmezlik algısını da yerin dibine geçirdi... Soykırımın faillerinden biri olan, silahları, bombaları bütün savaş araç ve gereçlerini, maddi ve manevi her türlü desteği, katiller sürüsü İsrail'e veren Amerika'nın 2 yılın sonunda sağladığı ateşkes, olumlu bir gelişme olmakla beraber, sanki büyük bir lütuf olarak da görülmemelidir.



HALİFE HER DİN İÇİN ŞART

Müslümanlar siyasi bir otorite altında birleşmeden ve hayatın her alanında bütün dünyada başrollerde olmadan İslâm coğrafyasında sömürü, kan ve gözyaşı bitmeyecektir. Sadece Müslümanlar değil, dünyanın İslam dünyası dışındaki geri kalanı da İslâm'ın hükümlerine göre amel eden bir Hilafet makamına her zamankinden daha çok muhtaçtır. Maalesef Gazze soykırımı, halkı Müslüman olan ülkelerin acizliğini, başsızlığını, ortaya çıkardığı gibi dünyadaki diğer halkların da Siyonist Yahudilerin esiri oldukları acı gerçeğini de ortaya çıkartmıştır.



CHP'DEN FIŞKIRAN MANDA ÖZLEMİ

Özgür Özel, Avrupalı bir isme, Avrupa'da, ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanını yuhalattı. Netanyahu için Gazze Kasabı ifadesini Türkiye'de ve tüm dünyada defalarca kullanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Devlet Bahçeli de söyledi. Gazze faciasını uluslararası topluma devamlı aktarıp Avrupa ve ABD'de başta olmak üzere dünyanın her yerinde kitlelerin eyleme geçmesinin ilk kıvılcımını yakan Türkiye'dir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kitabın ortasından CHP yönetimini topa tuttu... "Özgür Bey'in yolu yol değil.

Bu muhalefet patırtısının, yurt dışında ziyaret ettiği her ülkede Türkiye'mizi ve Cumhurbaşkanlığı kabinesini hedef alması, manda özlemi çeken bir siyasetçinin hezeyanıdır.... Bu yılki Nobel Barış Ödülü'nün verildiği hanımefendi ABD'nin ülkesine müdahale etmesini isteyecek kadar zıvanadan çıktı, İsrail'in bile ülkesine askeri müdahale etmesini talep etti. Cezaevindeki Eski İBB Başkanı da Venezuela'da özgürlük mücadelesi verenlerin başarısı diyerek bu bahsettiğim şahsı kutladı. İşte CHP budur...

CHP'de eksen kaymış, erdem kaybolmuş, Türkiye'ye ve Türk milletine muhalefet eden yabancı beslemesi bir anlayış maalesef yuvalanmıştır..."