Filistin davasında Erdoğan’dan razıyım

Erkan Tan

ERKAN TAN

Eklenme Tarihi 19 Ağustos 2025

Türkiye'de bizler; Recep Tayyip Erdoğan sayesinde devletimizi, Siyonist Yahudilerden, Siyonist Hristiyanlardan ve Küreselci Şeytanlardan geri almak için savaşıyoruz... Bu topluluğun 100 yıldır işgal ettikleri ve ele geçirdikleri devletimizin kozmik odalarını bunlardan temizlemeye çabalıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin hassasiyetini çok iyi biliyor ve ona güveniyorum. Bütün dünyada Müslümanların ezici çoğunluğu, Filistinliler ve bizzat Hamas'ın kendisi, Recep Tayyip Erdoğan'ın doğru yerde durduğuna inanıyorlar, kendisinden razılar. Bugüne kadar yaptığı iş ve icraatları ile ulusal ve uluslararası konuşmalarındaki bütün dünyaya verdiği mesajları ile defalarca bunu görmedik mi...? Şu anda oyun kartlarını bilmiyoruz, kimin Türkiye'yi ne ile ve nasıl tehdit ettiği kozmik gizli bilgilere sahip değiliz. İçimizde bulunan ve kalbi Siyonist Yahudiler ile bir ve beraber olanların ve bizzat Siyonist Yahudilerin sevk ve idare ettiği içimizdeki işbirlikçi oluşumların tehditlerini bilmiyoruz. O zaman Türkiye Cumhuriyeti Devletine, devlet başkanına inanıp güvenmekten başka çaremiz yoktur.

MUTEBER VE İLKELİ İFTİRACI
CHP sözcüleri bunlar itiraf değil iftira diyorlardı... İfadelerin hepsi yalan, iftira olabilir mi...? Özgür Özel'in sayesinde CHP; Kapki'nin, kendi iradesiyle verdiği üç ayrı itiraf dosyasını "doğru" kabul etmiş olmadı mı...? Özgür Özel'in "ilkeli tanık" dediği Murat Kapki, bizzat Özgür Özel tarafından aynı zamanda makbul ve muteber ilan edilmiş olmadı mı...? İBB'de her geçen gün Ekrem ve adamları daha fazla ifşa oluyorlar. Yolsuzluk ve rüşvetten tutuklanan İmamoğlu hakkında ifade verenlerin hepsi yakın çalışma arkadaşları ve dostlarıdır... İlk günden bu yana "itirafçılar artacak çünkü suçüstü yakalandılar" demiştik, aynen öyle oldu...

HIRSIZLIĞI GÖRME BİAT ET
CHP yönetimi, tüm belgeli ve ağır iddiaları "siyasi operasyon" olarak nitelendirmeyi sürdürüyor.
"Biz birinci partiyiz" ve "Ekrem İmamoğlu bizim Cumhurbaşkanımız" gibi söylemlerle kendi seçmenlerinin beynini uyuşturmuş. Özgür Özel hırsızlık yapanları değil de hesap soranları hedef alıyor. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, delege satın alarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirdiler. Şimdi, kendi taraftarlarına, "hırsızlığı görmezden gel ve biat et" diye bastırıyorlar. Bunu yapmadığı gerekçesi ile Kılıçdaroğlu ve taraftarlarına küfrediyorlar, onları tehdit ediyorlar.
Cumhurbaşkanı adayı olarak yere göğe sığdıramadıkları Kemal Kılıçdaroğlu'na acımasızca ve seviyesizce saldırıyorlar.

