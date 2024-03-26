İSTANBUL'UN kaynaklarını, yetimin hakkıdır demeden balya balya kendi ikballeri için dağıttılar. Üstelik bunu da yüzleri kızarmadan savundular.

İstanbul'da reklama, algıya ayırdıkları bütçeyi depreme ayırmadılar.

İstanbul Belediye Başkanı malum şahıs, vaatlerini hatırlamıyor bile... Dünyanın göz bebeği İzmir'i kent görünümlü koca bir köy haline getirdiler...

Bodrum'da sokaklar, yollar, perişan, belediye yerlerde sürünüyor.

Ankara'da Belediye şirketlerindeki korkunç istismar ve nerede olduğu belli olmayan paralar. Belediye kadrolarındaki(yani milletin cebinden)nerede, ne iş yaptıkları bilinmeyen bankamatik memurları ve sosyal medya trolleri...

Artan su faturaları...

Yapılmayan metro hatları, çökmüş şehir içi ulaşım....

Yapamadılar, yapamıyorlar ve yapmayacaklar...

CHP'de Ekrem, Özgür ve Kemal ve taraftarları, partiyi kim idare edecek diye dövüşüyorlar, birbirlerine iğrenç suçlamalar yöneltiyorlar.

Bunlara ilaveten bir de eski HDP, şimdinin DEM'i var.

CHP'de adeta birbirlerini bir kaşık suda boğacak gibi kavga eden bu insanlar; size yaşadığınız il ya da ilçede tertipli, düzenli, disiplinli hizmet bundan sonra da vermezler, veremezler...



RUSYA'YA KİMLER NE DEDİLER...?

Rusya'da yaşanan terör saldırısını bütün kalbimle lanetliyorum. Bu tür terör saldırıları; kime, nerede, ne zaman, kim ya da kimler tarafından nasıl yapıldığı gibi soruların cevapları bakımından çok özel anlamlar barındırır. Yani Rusya'ya birileri bir mektup yazdı. Rusya şimdi bu terör saldırısı ile kendine verilen mesajı iyice ölçüp biçip bir karşılık verecek.

DEAŞ, Haçlıların ve Siyonistlerin hizmetkarıdır.

İslam'ın can düşmanı ve Müslümanların da katilidirler. Sapkındırlar...

Sapıktırlar...

CIA, MOSSAD; adlarına Müslüman kelimesini özellikle yapıştıran bu alçakların beraberce sahibidirler.

Adlarının içinde ya da önünde Müslüman kelimesini barındırmaları büyük bir tuzaktır. Bunlar ruhunu şeytana satmış, hem İslam hem de insanlık düşmanlarıdır.

Ve kesinlikle Amerikan/İsrail malıdırlar.

Önceki ABD Başkanı Trump ve Afganistan eski devlet başkanı Karzai, bu gerçeği en açık şekilde, hem de ağızları dolu dolu söylemişlerdi. Sizce de tuhaf değil mi...? İslam vurgusu ile ortalarda dolaşan bir terör örgütü, Müslümanlara Gazze'de soykırım yapılırken İsrail'i değil de gidip Rusya'yı hedef alıyor. Bu arada Rusya'nın Filistin'e destek veren, Filistinli grupları bir araya getirmek için çalışan bir tavır sergilediğini ayrıca hatırlatalım.

Putin, yüzde 87.28 ile seçim zaferini ilan ediyor...

İki gün sonra, Moskova'da akşam korkunç bir terör saldırısı yaşanıyor.

Amerika nereyi karıştırmak isterse, bu kiralık katiller oralarda ortaya çıkıveriyorlar.

Ayrıca işin içinde Rusya tarafından sürekli aşağılanan Fransa da var.



İSRAİL ANCAK DAYAKTAN ANLAR

İsrail; aşağılanmış, lanetlenmiş bir kavmin, Yahudilerin, adı devlet olan terör örgütüdür.

İsrail; HAMAS ve İzzettin El Kassam Tugayları karşısında paçavraya döndü, gücü kadınlara, çocuklara yetiyor. İslam coğrafyası mezhep, ırk, liderlik ayrışmalarından bir an önce kurtulup acilen birlik olmalıdır.

Aksi taktirde bütün Müslümanların, bu katiller sürüsüne köle olması ya da külliyen yok olması mümkündür. Siyonist Yahudi bu kahpelerle mücadelenin tek yolu savaştır, cihaddır...

Mescid-i Aksa, Kudüs, Filistin'in özgür olması ve bu korkunç soykırımın durması ancak biz Müslümanların savaşması ile mümkün olacak.

Filistinlilerin arasında da ayrılık gayrılık var. Derhal Filistinli kardeşlerimiz siyasi birlik sağlamak zorundadırlar.



EGEMENLİK KAYITSIZ, ŞARTSIZ MİLLETİN Mİ YOKSA ANAYASA MAHKEMESİNİN Mİ...?!

Anayasa Mahkemesinin önceki başkanı ve üyelerinin hukuk uygulamaları ve kararları milletimizin ezici çoğunluğunun vicdanlarını kanatmıştı. Umut ediyoruz ki yeni Başkan Kadir Özkaya Mahkemenin içinde bulunduğu bu tuhaf halini ve kesinlikle hukuka aykırı karar ve uygulamalarını düzeltir.

Anayasa Mahkemesi, sorunları çözmek yerine kendisi bizatihi sorun olmuştur. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 21 Haziran 2021 tarihinde kabul edilmişti.

Mart 2024'e geldik...

Bu sırada; hazine yardımı yerine ulaştı. Üstüne yenisi de alındı. HDP, seçimlere Yeşil Sol Parti olarak girdi ve şu anda DEM olarak mecliste yer alıyor. Ve fakat; Anayasa Mahkemesi herkesin açıkça bildiği, gördüğü bu gerçeği bilmiyor, görmüyor, işitmiyor ve önündeki davayı da karara bağlamak için değil bağlamamak için çaba sarf ediyor...!