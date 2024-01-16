DAHA ne olsun? ABD ve İsrail, bizzat devletleri ile değil, kiralık katilleri ile Türkiye'ye saldırıyorlar...

FETÖ, PKK/PYD/YPG, DHKP-C ve DEAŞ ile, aynı anda hücum ediyorlar...

Büyük İsrail hedefi için devletimiz ve milletimiz ile savaşıyorlar... Evlatlarımız, kelimenin tam anlamı ile şehittirler.

Çünkü teröristler Kafirler Kavminin hizmetindedirler... PKK/PYD/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize ALLAH'tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.

Aslında Siyonist Yahudiler ve Evanjelist Hristiyanlar, uzun süredir Türkiye Cumhuriyeti ile savaş halindedirler...

ABD ve İsrail, bu katil teröristleri resmen devletlerinin bir parçası yaptılar. Bağımsız Kürdistan bir maskedir. Asıl ve nihai hedef, Büyük İsrail devletidir.

PKK/PYD/YPG; Kürtlerin değil, Siyonist Yahudilerin terör örgütleridir.

Kürtlerin evlatlarını çaldılar. İstikbalini kararttılar. Siyonist Yahudilerin devlet isimli terör örgütü İsrail; azgındır, teröristtir, katildir, işgalcidir, zalimdir. ABD ve terörist İsrail, Kürt görünümlü Kürt katillerine, Suriye'de korsan devlet kurmak istiyorlar. Eğer bu teröristler Suriye'nin kuzeyine hakim olurlar ise ve Kudüs, Gazze, Filistin Yahudilerin olur ise... Katil ve terörist İsrail, aynı gerekçe ile, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında da hak iddia ediyor ve edecektir.



SİYONİST HER YERDE SİYONİSTTİR

Yeşil sahalarda katil, işgalci, terörist Siyonist İsrail rejiminin katliamlarını destekleyen bu hareketi şiddetle lanetliyorum. Rehineleri bahane eden bu futbolcular, katil ve terörist İsrail'in Gazze'de kendi vatandaşları Yahudi rehineleri de katlettiğini elbette biliyorlar. Antalyaspor'daki Sagiv Jehezkel'le Başakşehirspor'da forma giyen futbolcu Eden Karzev'in propagandasını yaptığı terör devleti, katiller sürüsü İsrail, Gazze'de soykırım yapıyor. Hamas ile değil, siviller ile savaşıyorlar. Orta yerde binlerce çocuk öldüren bir Yahudi devleti, daha doğrusu devlet isimli terör örgütü var. Bu Siyonist Yahudi şahıslar, Türkiye'de Gazze Kasabı katil Netanyahu'yu aklayamaz, terör örgütü İsrail'in soykırımını haklı ya da meşru gösteremez ve asla savunamaz... Hiçbir sebep/gerekçe bu durumu haklı, meşru gösteremez...

Hâlâ daha hastane bombalıyorlar...

Gazze'de küçücük bebeklere dahî soykırım yapan terör devletinin sırtını sıvazlayan, destekleyen futbolcuların bu topraklarda yeri olamaz... Sadece siyonist Yahudi futbolcular değil, Türk ve Müslüman görünümlü Siyonist Yahudi seviciler de terörist, katil, işgalci İsrail'i destekliyorlar. Aslında spor camiamızın da bu konuda duyarlılığını takdir ediyorum.

Elbette yaşanan hadise münferittir, spor camiasının tamamını temsil etmez.



TÜRK VE MÜSLÜMAN GÖRÜNÜMLÜ İSRAİL'CİLER

Daha evvel de yazmış idim, yeri geldi bir kez daha altını çizeyim. Aramızda yaşayan Türk ve Müslüman görünümlü Hristiyan ve Yahudi seviciler ne yaptılar/yapıyorlar...?

İğrenç ve sinsidirler, tıpkı bir yılan gibiler. Bir kısmı zaten hiç tepki vermiyorlar.

Oysa başka zaman ve konularda halka mesaj vermek, duruşlarını ve taraflarını göstermek için kendilerini parçalıyorlardı. Bir kısmı da "İsrail'in işgaline ve korkunç katliamına hayır" demiyorlar; muğlak, kime söylendiği belli olmayan "savaşa hayır" ifadesini kullanıyorlar. Katiller sürüsü İsrail'i savunamadıkları için, Filistinlileri suçluyorlar, çatışmaların sorumluluğunu Filistin tarafına yüklemeye çalışıyorlar.



MUHAKEME ETMEYEN ANAYASA MAHKEMESİ

Aklı başında hiçbir devlet; teröristlerin adamlarından, arkadaşlarından ve sevenlerinden oluşan siyasi parti maskeli bir insan topluluğuna, meşru bir siyasi parti imiş gibi muamele yapmaz... Dağdaki teröristi yok ederken, bunun için kan dökerken, meclisteki arkadaşına maaş veriyorsun...! HDP nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 21 Haziran 2021 tarihinde kabul edilmişti. İddianamenin kabulü tarihinden sonra Ocak 2024'e geldik...! Bu sırada; hazine yardımı yerine ulaştı. Üstüne yenisi de alındı. HDP, seçimlere Yeşil Sol Parti olarak girdi ve şu anda DEM olarak mecliste yer alıyor. HDP ile DEM, isimleri ayrı adamları aynı... PKK/PYD/YPG/ KCK ile siyasi parti maskeli arkadaşları, isimleri ayrı adamları aynı Kürt görünümlü Kürt katilleridirler. DAĞA çıkınca, PKK'lı...

Suriye sınırını geçince, SGD/PYD/ YPG'li... İran'da PJAK... Meclise girince, HDP/DEM'li oluyorlar. Gerçek bütün çıplaklığı ile meydanda duruyor. Ve fakat Anayasa Mahkemesi herkesin açıkça bildiği, gördüğü bu gerçeği bilmiyor, işitmiyor ve önündeki davayı görmüyor...!?