İŞGALCİ, katil ve terörist Siyonistler; evleri hedef alarak, saatlerce vahşi saldırılar düzenleyerek, hastaneleri kuşatma altına alarak, yerinden edilmiş aileleri Han Yunus'tan Refah'a gitmeye zorluyor.

İsrail organ kaçakçılığı yapıyor…!

Gazze'ye giden İngiliz Doktor Ranjeet Brar, İsrail'in Filistinlilerin organlarını ve derilerini çaldığını doğruladı. İsrail, Gazzelilerin hem cesedini kaçırıyor hem mezarlarını açıyor.

Bu iğrenç işi yaparken de envai çeşit yalanlar öne sürüyorlar… Dünya bunlar kadar alçağını görmedi.

İnsanlık bu kadar alçalmadı.

İsrail ordusu ve askerleri, Gaza Şeridi'ndeki Filistinlilere ait evlerden, para da çalıyor, işgal ettiği bir evdeki çelik para kasasını açarlarkenki kamera kayıtlarını bir de paylaşmışlardı.

Araziyi çalanlar, üzerindeki her şeyi çalıyorlar… Soykırımcı İsrail'in asker görünümlü katiller sürüsü, havaya uçurdukları mahalleleri sevinç çığlıklarıyla seyrediyorlar, bu anları kamera ile kaydedip bir de sosyal medyada yayınlıyorlar.

İsrail müzakere etmek istemiyor, Gazze'yi yok edip yeniden işgal etmek istiyor.

Rehineleri ise bizzat kendisi öldürdü ve öldürüyor…



HDP/DEM, İSİMLERİ AYRI ADAMLARI AYNI

Eski adı HDP, yeni adı DEM; isimleri ayrı fakat adamları aynıdır.

HDP, teröristlerin adamlarından, arkadaşlarından ve sevenlerinden oluşan, siyasi parti maskeli bir insanlar topluluğu idi, DEM de HDP'nin devamı ve aynısıdır.

PKK ve HDP/DEM var oldukları müddetçe, bunların dışında siyaset yapmak isteyenler de zaten yok ediliyorlar.

Bu arada Atatürk'ün partisi CHP, bu HDP/DEM ile neredeyse aynı parti gibi olmuştur.

Asıl büyük tehdit de budur. CHP ve HDP/ DEM, TBMM Genel Kurulunda neredeyse her konuda aynı yönde oy kullanıyorlar/ kullanacaklar.

Şimdi ise CHP/DEM arasında belediye seçimleri için il ve ilçe pazarlıkları devam ediyor. Zaten daha önce de her evden HDP'ye 1 oy kampanyası yapmadılar mı…?

HDP barajı geçti diye pilav dağıtmadılar mı…?

CHP, terör örgütünün uzantılarıyla beraberdir. Dün de bugün de…!



BÜYÜKÇEKMECE CHP VE RÜŞVET

Rüşvet ve yolsuzluk iddiaları, kadına küfür ve boğazını sıkmak, gazeteci dövmek, işte CHP'nin ortaya saçılan gerçek ve çirkin değerleri…!

Büyükçekmece Belediyesi önünde, a haber muhabiri Ahmet Nazif VURAL'ı tekmeleyip yumrukladılar, alçakça saldırıyı lanetliyorum ve kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet ve yolsuzluk operasyonu yapılıyor.

CHP'li Hasan Akkuş, kendisine "yuh" diyen bir teyzenin boğazını sıkıp küfrediyor.

A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, CHP militanları kalabalık grubun saldırısına uğruyor, kendisine tekme tokat saldırıyorlar, o sırada yere düşüyor, güya olayı önlüyormuş gibi yaparak yerden kalkmaya çalışan muhabirin kafasına gözüne ayrıca darp gerçekleştiriyorlar.

CHP ve gazeteci maskeli militan medyası ise bunların hiçbirini görmüyor, duymuyor, bilmiyor, yayınlamıyorlar…



CHP'DE 3 GÜÇ MERKEZİ ARTI DEM

Yine millete hizmet için değil, belediyeleri yağmalamak ve paylaşmak için gelecekler… Yıllarını CHP'de siyaset yaparak geçirmiş, sol siyasetin çok tanınmış isimleri, şu anda CHP'de 3 güç odağı arasında büyük bir kavga, çekişme, itiş kakış olduğunu iddia ediyorlar… Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, evrak üzerinde Genel Başkan Özgür Özel ve asıl Genel Başkan Ekrem İmamoğlu… Özgür Özel için evrak üzerinde Genel Başkan ifadesini de yine onlar kullanıyorlar.

Belediye Başkan adaylarının belirlenmesi konusunda bu 3 güç merkezi ve taraftarları birbirleri ile savaşıyorlar.

Özellikle İstanbul başta olmak üzere CHP'nin kalesi sayılan il ve ilçelerde müthiş bir kavga yapılıyor.

Çünkü buralarda CHP ayakkabıyı bile aday gösterse kazanıyor. Bu iddiaların doğru olduğuna dair bir çok hadise yaşanıyor.

Yapacaklarını açıkça ilan ettikleri işbirliği ve ittifak nedeniyle bu tabloya DEM ve kadrosunu da eklemek gerekiyor.

Böyle bir siyasi topluluk, belediyelerde uyum ve ahenk ile tertipli, düzenli, disiplinli bir yönetim asla gerçekleştiremez.