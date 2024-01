CUMHUR İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Murat Kurum, ismi ilan edildikten sonraki ilk gün, dün sabah Eyüp Sultan Camiine gitti, sabah namazını eda etti, ardından Fatih Sultan Mehmet Han Türbesini ziyaret etti. Fatih'in emaneti olan İstanbul'a sahip çıkacağını hem söz ile hem de tavır ve davranış ile ilan ediyor:

"İki önemli başlığımız olacak. Biri ulaşım, diğeri kentsel dönüşüm.

İstanbul'u sistemli ve planlı bir sekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız.

Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra sadece İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak..." diyor. İstanbul'da AK Parti'de çok güzel, etkileyici bir işbirliği, birlik ve beraberlik yaşanıyor. İl başkanı Osman Nuri Kabaktepe, teşkilatlar ve ilçe Belediye Başkanlarının hepsi Murat Kurum'un adaylığı açıklanır açıklanmaz omuz vermeye, beraber çalışmaya başladılar. Kardeşlik ve uyum ruhu sahaya derhal yansımaya başladı.



BELEDİYE HARİCİNDE HER İŞİN BAŞKANI

Mevcut CHP'li Belediye Başkanı, beceriksizlik ve yetersizlik ile yerlerde sürünüyor. Dev eserler, büyük icraat ve müthiş hizmetlerden vazgeçtik, İstanbul'da tıkır tıkır çalışır vaziyette teslim aldığı kurumları bile çalıştıramıyor.

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun görevinin gerektirdiği devlet adamlığı bilgi, görgü ve reflekslerine asla sahip olmadığı her geçen gün daha fazla ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri esnasında yaptığı il gezilerinde bırakın makamında çalışmayı haftalarca İstanbul'da bile değildi... Ardından CHP Genel Başkanlığı için günlerce mesai yaptı, şimdilerde ise Eş Genel Başkan olarak CHP'nin adaylarını belirleme işi ile meşgul. Yani milletin kendisine teslim ettiği İstanbul Belediye Başkanlığı haricinde her iş ile ilgilenen bir zat.



SOYKIRIMI ABD VE BATI YÖNETİYOR

Azgın ve lanetlenmiş kavim Yahudilerin, devlet isimli terör örgütü İsrail, bir kez daha, ABD ve Avrupa korumasında soykırım yapıyor. Evangelist Hristiyan/Siyonist Yahudi ittifakı ve Batı, vatanlarını korumaya çalışan, evleri ellerinden alınan insanlara terörist diyor. İşgalci, katil ve terörist israil tarafından ülkesi gasp edilen Filistinli Müslüman kardeşlerimiz, topraklarını bırakmıyor, kaçmıyor, savaşıyor...

Filistinli Müslüman kardeşlerimiz, üzerine düşeni yapmış zalim ve katillere karşı savaşmaktadırlar.

Kardeşlerimiz cihat ederlerken, dünyadaki diğer Müslümanlar yüce ALLAH tarafından şu an imtihan edilmektedirler...



AYRIŞMALAR VE MÜCADELE

Aslında islam dünyası, Gazze'de gerçekleştirilen soykırım karşısında İsrail'in de parçası olduğu Batı'ya karşı müthiş güçlenmiştir. Mescid-i Aksa, Kudüs, Filistin'in özgür olması biz Müslümanların savaşması ile mümkün olacak. Filistinliler siyasi birlik sağlamak zorundadır. İslam coğrafyası da mezhep, ırk, liderlik ayrışmalarından bir an önce kurtulup acilen birlik olmalıdır. Aksi taktirde bütün Müslümanların bu katiller sürüsüne köle olması ya da külliyen yok olması mümkündür. Başkan Recep Tayyip Erdoğan her vesile ile her yerde İslam dünyasının birlik ve beraberliğini vurguluyor.