Erdoğan’ın bütün dünyaya hizmeti

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, büyük bir diplomatik gayret ve başarı gösterdi. Dünyanın her yerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan için teşekkür mesajları yayınlandı. Çabalar, bütün dünyanın gıda güvenliği ve gıda fiyatlarının istikrarı için ölümcül öneme sahip idi ve netice verdi. Afrika'daki birçok ülke, tahılının neredeyse tamamını Rusya ve Ukrayna'dan karşılıyor. Şayet "Tahıl Koridoru" başarılı şekilde çalışmazsa, milyonlarca insan açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalmaya devam edebilir. Tahıl Koridoru'nun başarılı olmasının, önce insani ateşkes, ardından kalıcı ateşkes ve barış görüşmelerine vesile olması umudu da var. Tahıl anlaşmasından ve Türkiye'nin üstlendiği saygın rolden rahatsız olanlar var. ABD ve İngiltere rahatsız olanların başında geliyor, bu ikisi ayrıca savaşı hem kışkırtıp çıkarttılar, hem de savaş bitmesin istiyorlar. Rusya ya da Ukrayna içindeki bazı kesimler bu savaş bitmesin istiyorlar. Resmi ordular dışında, başka devletlerin derin/gizli güçleri ile ilişkili, sahada savaşan silahlı gruplar da bu savaşın bitmesini istemiyorlar.

İşte bu saydıklarımın, anlaşmanın yaşamasını sabote etmelerinden korkuluyor.



AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ TÜRKİYE İLE SAVAŞIYOR

Biz devlet olarak hiç bir düşmanlık yapmıyor olmamıza rağmen; Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile savaşmaktadır. Acı ve ama gerçek budur... Karşımızdakiler, resmi üniformaları içindeki ABD ordu mensupları değildirler. Yani; subaylar, astsubaylar, generaller, amiraller, er ve erbaşları ile saldırmıyorlar. Çünkü artık savaşlar, resmi ordular ile değil terör örgütleri ve teröristlerle yürütülüyor.

Herhangi bir ülkeye düşmanlık yapmak isteyenler; ordularıyla değil, kiralık katillerle iş tutuyorlar. Bir terör örgütü buluyorlar.

Yoksa eğer, kuruyorlar. Sonra da diz çöktürtmek istedikleri ülkelerin üzerine musallat ediyorlar. Uzun zamandır bu yöntem kullanılıyor.



TERÖRİSTLER AMERİKAN ASKERİ GİBİLER

Şerefsiz Fetullah Gülen ve onun kahpe, hain adamları ve sevenlerini, yarım asırdır gizlice yetiştirmiş ve içimize yerleştirmişler.

Zamanını kollayıp bize saldırttılar. Şimdi de koyunlarında saklıyorlar. Koruyorlar.

PKK/PYD/YPG'li eli kanlı katillerini ve Suriyede'ki uzantılarını, ABD ordu mensubu gibi yaptılar. Ve öyle kullanıyorlar. Bu yüzden geçtiğimiz hafta ABD ordusundan YPG/PKK'lı elebaşı için taziye mesajı bile yayınlandı.

Bu, aynı zamanda şu anlama da geliyor.

Bu hainlerin, bütün siyasi ve sivil görünümlü sevicileri ile sevenleri ve destekleyenleri de bugüne kadar ABD tarafından korunmuşlar ve kollanmışlardır. Daha ne olsun?

ABD'nin kiralık katilleri, FETÖ, PKK/ PYD/ YPG, DHKP-C aynı anda devletimize, milletimize saldırıyorlar.



SURİYE'YE HAREKAT

Suriye'ye yönelik harekatın gerçekleşmesi hayati derecede varlık yokluk sebebimizdir. Devletimiz, bütün güvenlik kuvvetlerimiz ve MİT bölgede her gün PKK'nın büyük başlarını tek tek temizliyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn el Arap yürütme konseyi üyesi Erhan Arman'ı düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Dost görünümlü düşmanımız ABD, oralarda hangi emellerin peşinde? Bir daha anlatayım... Hep söylüyorum... Yazıyorum...

Kelimelerin yerlerini bile değiştirmiyorum ki millet, iyice anlasın ve hatta ezberlesin...



KÜRT GÖRÜNÜMLÜ YAHUDİ DEVLETİ

Haçlılar ve Siyonistler ittifak halindeler...

Bu ittifakın lideri Amerika Birleşik Devletleri... İşte, ABD liderliğindeki bu ittifak mensupları, Türkiye'nin güneyinde;

Marksist/Leninist, dinsiz/ imansız, Kürt görünümlü ama Kürtlere de düşman, Haçlılara ve Siyonistlere hizmet edecek bir PKK devleti kurmak istiyorlar...

Kürtlere değil, Siyonist Yahudilere köpeklik yapan PKK'ya devlet kurmak istiyorlar...

Ortadoğu'da haritaları değiştirmek istiyorlar.... Bu coğrafyada küçük küçük şehir devletleri oluşsun arzusundalar... Aralarında Hristiyan devletçikler de olsun amacındalar...

Türkiye'den de toprak talep ediyorlar.

Hatta mümkünse Türkiye'yi olduğu gibi yutmak istiyorlar...

Türkiye'yi kuşatmak istiyorlar.

Arap dünyası ve coğrafyası ile aramıza bu PKK Haçlı/Siyonist devletini sokmak derdindeler... Nihai hedef... BÜYÜK İSRAİL… Zaten Irak 3'e bölündü. Suriye kaç parça ve kimin belli değil. Yani, diyeceğim o ki masal anlatmıyorum... Bu anlattıklarımın bir bölümü, zaten gördüğünüz gibi gerçekleşmiş.