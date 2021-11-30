Faizi yükselt, IMF'ye teslim ol

HER zaman yazar ve söylerim… Bu toprağın öz evladını iki özelliğiyle tanırsın... Cenk zamanı canını esirgemez; buhran zamanı malını... Bu toprağın hainini de iki özelliğiyle tanırsın... Cenk zamanı arkandan vurur; buhran zamanı kalbinden... Aramızda bizden gibi görünen ama bizden olmayanlar; içinde bulunduğumuz ekonomik dalgalanmalar bahanesi ile Türkiye'yi resmen para baronlarına teslim edelim istiyorlar… Yani Türkiye'yi kalbinden vuruyorlar… ABD, Avrupa ve bütün dünya'da pandemi sonrası oluşan ekonomik sarsıntıyı, bilerek ve isteyerek dikkatlerden kaçırmaya gayret ediyorlar. Dünyadaki müthiş kırılmaya bakmayalım istiyorlar. Sanki sorun sadece Türkiye'deymiş gibi analizler, açıklamalar suçlamalar yapıyorlar… Dünyaya kabus gibi çöken bir salgın hastalık, hiç olmamış gibi ekonomik tahliller yapıyorlar… Kabus gibi bu 1,5 yılı, bunların hiçbirinin yaşanmadığı geçmiş yıllar ile mukayese ediyorlar… Çözüm öneriler ise; faizi yükselt, IMF'ye git… Finans oligarşisine, dolar teröristlerine devleti ve milleti teslim et…

GAYRİ MİLLİ

Kemal Kılıçdaroğlu; Ak Parti'yi seven, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediklerini yapan ve yapacak olan insanlara, gayri milli diyebilmiştir. Kalbindeki nefreti ve pisliği fışkırtmıştır. Aslında, 15 Temmuz ihanetine engel olmak isteyen herkesten nefret ediyorlar. Hadisenin tam olarak izahı budur. Bu aziz ve asil millet, hainlerin karşısına dikilmesin istiyorlar.

KİMLER BİZLERE GAYRİ MİLLİ DİYOR?

Hep yazıyor ve söylüyorum.

15 Temmuz ihanetinde, FETÖ mensupları yalnız değillerdi. Kimler o gece akıl ve gönül beraberliği içindeydiler..? Bazı mezhepçi ordu, emniyet, yargı, mülki idare mensupları da bu ihanetin içindeydiler... PKK ve sevicileri de bu kepazeliğin içindeydiler... DHKP/C mensubu katiller ve onlara sevgi ve sempati besleyenler de ihanetin içindeydiler...

Çok tuhaf ama; yukarıda saydıklarıma tamamen ters, milliyetçi ve hatta ülkücü kimliğiyle bilinen fakat MHP'den dışlanmış, kovulmuş olanların bazıları da o gece darbe olsun istediler...

Kendilerine Atatürkçü diyen ama Atatürk ile zerre ilgisi olmayan bazıları da bu iğrençliğin içindeydiler...

Çeşitli sebeplerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan nefret eden ve bunu artık bir saplantı haline getirmiş, sağduyuyu artık tamamen kaybetmiş, sapkınlar da bu rezilliğin içindeydiler... Şimdi bunların hepsi bir olmuş 15 Temmuz'da hainlerin karşısına dikilmiş karşı koyan herkese gayri milli diyorlar.

ÇAKMA ÜLKÜCÜLER FETÖ/PKK İTTİFAKINDA BULUŞTULAR

Müslüman, dindar, Kürt kökenli kardeşlerimiz; vatana, millete, devlete sahip çıktılar...

Kindar, sözde Türk milliyetçileri ve sözde ülkücüler; FETÖ/PKK ittifakında buluştular... MERAL Akşener ve Türk milliyetçisi/ülkücü görünümlü adamları; içine PKK ile DHKP-C kaçmış CHP'nin, kucağına oturmadılar mı…? İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Adana'da ve Zillet ittifakının seçime birlikte girdikleri her yerde, verilen her oy, teröristlerin siyasi parti görünümlü arkadaşlarına da gitmedi mi…? Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Tunç Soyer, Zeydan Karalar ve Zillet ittifakının diğer adayları, resmen HDP'nin de adayları değiller miydi…?