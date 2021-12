Diyanete saldıran baro başkanı

ANKARA Barosu Başkanı iken; Diyanet İşleri Başkanı'nı eleştiriyormuş ayağı ile İslam dinini ve Müslümanları hedef almıştı.

Barolar Birliği'nin yeni başkanı, Erinç Sağkan'dan bahsediyorum. Erinç Sağkan Ankara Barosu başkanı iken; dindar Müslümanlar için inanç ve ifade özgürlüğünü tanımadığını, istemediğini ilan etmiştir... Bu topluluk, ALLAH'a ve KUR'AN'a dil uzatmış ve aslında savaşmışlardı. Bu açıklamayı kaleme alan şahıslar, adeta senelerdir içlerinde biriktirdikleri pisliği kusmuşlardı.

Ankara Barosu yazılı açıklamasında; düşünceye ve inanca tecavüz suçu işlemişti… Hem de en ahlaksız ve iğrenç bir şekilde… Bu arada ne yapmıştı Prof. Dr. Ali Erbaş...? Cuma Hutbesini okurken, "İslam eşcinselliği lanetliyor" ifadelerini kullandı. KUR'AN dışında bir şey mi söylemiş...?

ALLAH'ın emri dışında bir şey mi söylemiş...? Bu emir ve yasakları, Diyanet İşleri Başkanı söylemeyecek de kim söyleyecek...?

Ayrıca bu ve benzeri hatırlatmalar, her hafta, her mescidde, her din adamı tarafından yapılır ve inşallah bundan sonra da yapılacak.

Şimdi Diyanet İşleri Başkanı üzerinden aslında İslamı ve Müslümanları hedef alan bu şahıs, Barolar Birliği Başkanı oldu. Ayrıca; Erinç Sağkan'ın TBB Başkanı seçilmesinin, DHKP-C ile beraber anılan "Gündoğdu Marşı" ile kutlanmasını da ayrıca kayda geçirelim.

Acaba vatan, millet, devlet, bayrak aşığı gerçekten Atatürk'çü Avukatlar, böyle bir Baro Başkanı ile temsil edilmekten hiç mi rahatsızlık duymuyorlar…?

BAROLARA ZORUNLU ÜYELİK

Bu vesile ile daha evvel bu köşede paylaştığım görüşümü bir kez daha haykırmak istiyorum.

Meslek odalarına zorunlu üyelik kaldırılmalıdır... Bu ülkenin vatanına, milletine, devletine, dinine, diyanetine, ecdadına içtenlikle bağlı, Avukat, Mühendis, Mimar, Doktorlar; bu tuhaf yapıların mensubu olmak zorunda kalıyor... Üstelik; ödemeye mecbur kaldıkları üyelik aidatları nedeni ile asla istemedikleri halde, iğrenç eylem ve icraatlerini de desteklemiş oluyorlar. Neden bir mesleği icra edebilmek için bu oda/meslek kuruluşlarına üye olmak zorundaolunsun ki...? İsteyen istediği meslek kuruluşu/oda'ya üye olabilmelidir. Ya da hiç bir yere üye olmadan da mesleğini icra edebilmelidir.

Devletin ilgili Bakanlığı'na kendini kaydettirir, ve bütün hak ve hukuku, kendisi ile ilgili şikayetleri de ilgili Bakanlık takip edebilir.

Meslek odalarının, baroların neredeyse tamamı devlet, millet, din, diyanet ile sorunları olanların kaleleri haline gelmişlerdir.

ARAMIZDAKİ HAİNLER

Türkiye Cumhuriyeti Devleti;

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli birlikteliği ile büyük bir mücadele içindedir. Başka destek veren partiler ile Cumhur ittifakı sayesinde, asırlardan süzülen Türk/İslam devlet aklı, şu anda iktidardadır.

Türkiye; Yunanistan'dan, Irak'tan, Suriye'den, Libya'dan, Akdeniz'den boğulmak isteniyor.

Devletimiz, kuşatmaları yarmaya çalışıyor. İçimizde de bizi zayıflatacak kişiler, kurumlar, siyasi partiler ve tuzaklarla saldırıyorlar.

Türkiye Cumhuriyetini Devletini, güçsüz bırakan aramızdaki hainleri tarih de millet de kader de unutmayacaktır…

VURGUNCULARA DUR DEMEK

Fiyatlar'da korkunç bir dehşet yaşanıyor.

Bir ay içerisinde en temel maddelerde etiketler neredeyse ikiye katlanmış.

Geçen yaz Türkiye'de üretim rekorları kırılan ürünlerin fiyatlarında bile korkunç artışlar yaşıyoruz.

Dolar'ın yükselişi ya da ekonominin hiç bir kuralı ile ilgisi olmayan müthiş bir vurgunculuk var. Devletin ilgili bütün kurumları ile bu duruma müdahale etmesi gerekiyor.