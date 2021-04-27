RAMAZAN İMSAKİYE
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Erkan Tan Erkan Tan
  • 27 Nisan 2021, Salı

Ali Bidencan

TANIMA, tazminat, topraklar... Mevzu, sırası ile işte bu akıştır...
Mevzu Ermeni meselesi değil, memleket meselesidir.
Vatanımızı bölmek, paylaşmak nihai hedefleridir. PKK/PYD/ YPG/KCK/HDP resmen, Ermenilerin iğrenç soykırım yalanlarının sözcülüğünü yapmıştır. HDP; bir Kürt siyasi hareketi değildir, bir Kürt partisi değildir. HDP, Kürtlerin temsilcisi değildir;
Kürtlerin katilleridirler... Şimdi de bizzat kendileri, aslında Ermeni çetelerinin temsilcisi olduklarını açıkça ilan etmiş olmadılar mı...? Hal böyle iken; verilen tepkiler bakıyoruz CHP, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ile BATI putuna tapanların hepsi, hem ağız birliği ve hem de işbirliği içerisindeler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve hükümeti suçlayan tavır ve söylemler ile değerlendirmeler yaptılar. Yani; Amerika'ya, Biden'a tepki vermekten ziyade, Türkiye'yi, hükümeti suçladılar. Hele hele Ali Babacan'ın partisi DEVA; ecdadımıza küfür eden ABD ve Başkanına eleştiri bile yapmamıştır. Ali Babacan'ın partisinin açıklamasını okurken iğrendim. Adam senin ecdadına sövmüş; insan yalandan da olsa, Biden için bir iki sert söz söyler bre zalim. Artık ona Ali BIDENCAN demek gerekmez mi...?

AYASOFYA VE KARABAĞ KUDURTMUŞ
Amerika; azılı Müslüman düşmanlığını ve kinini açığa çıkartmış oldu. Haçlı/Siyonist ittifakı ve lider devlet ABD, aslen herkesin bildiği bir durum. Yahudi lobilerinin ise; gizlice Ermenilere destek verdiklerini, sonra da açıktan Türkiye'ye lobi konusunda yardım ediyoruz tiyatrosunu hatırlatalım.
Biden'ın metni, doğrudan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Cumhur İttifakını hedeflemektedir. Konu, geçmişte yaşananlar ile ilgili zannedilse de bugüne yöneliktir. Bağımsız, güçlenen Müslüman hassasiyetler ile tavır sergileyen Türkiye'yi yeniden baygın ve Batı'ya köle haline getirmek istiyorlar. Nitekim anında ve hiç çekinmeden muhalefet partileri, Türkiye'yi, devleti, hükümeti suçladılar, açıklamayı Türkiye'nin dış politika, ekonomi konularındaki hatalarına bağladılar. Biden, ülkemizdeki muhalefete, "ben Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı sıkıştırıyorum, haydi siz de üzerinize düşeni yapın" demiştir...
İstanbul için "Konstantinopol" ifadesinin kullanılması, günümüzde yapılmış korkunç saldırının diğer delilidir.
Bu meselenin, Karabağ zaferinin, Ayasofya'nın intikamı olduğunu anlamamak ahmaklıktır. Ermeni kökenli ABD vatandaşlarını tatmin etmek gerekçesi, sıralamada bu saydıklarımdan sonradır.
Biden, siyasete girdiğinden beri zaten Türk düşmanıdır ve bu soykırım yalanını orada köpürten adamdır.

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