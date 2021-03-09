Görünüşte kavga gerçekte kanka
İstanbul başta olmak üzere;
Belediye Daire Başkanlıklarını, şirketlerini, ihalelerini omuz omuza paylaşıyorlar. Yerel seçimler esnasında kimler ile birlikte olduklarını, kapı kapı gezip kime oy istediklerini çok iyi biliyorlardı. Yani görünürde kavga, gerçekte kanka vaziyetindeler...
AYNI CEPHEDE DEVAM EDİYORLAR
Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli birlikteliğini yıkmak için bir ve beraber olmaya devam ediyorlar.
Muhalefetin yeni adresleri olan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın partilerinin; proje, hizmet, icraat, milletin derdi falan umurlarında bile değil... AK PARTİ'den oy kopartmaktan başka bir amaçları yok. Meral Akşener'in partisi ile HDP arasında gerginlik varmış gibi yaparak, milliyetçi oyları MHP'den çalma tiyatrosu devam ediyor. Bir tarafta Cumhur İttifakı; AK Parti, MHP, BBP (başka kimler katılacak ise) yer alacak...
Karşı tarafta ise; bir kenarda CHP, HDP ittifakı yer alacak. Çünkü CHP/HDP ile bir olan Meral Akşener'in partisine, ülkücüler oy vermek konusunda isteksizler.
Bu nedenle; Meral Akşener'i CHP, HDP'den çekip diğer tarafa; Temel Karamollaoğlu/ Ahmet Davutoğlu/Ali Babacan'ın safına alıyorlar.
Yani; Cumhurbaşkanlığı seçimini hep beraber 2. tura bırakıp, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında hep beraber yine aynı cephede dikilmek...
MUSUL'DA ÖZERK HRİSTİYAN BÖLGE
Irak ve Suriye'de toprakların gerçek sahiplerini savaş, terör, kaos, yöntemleri ile korkutup zorla göç ettiriyorlar. Yerlerine başkalarının gelmelerini sağlıyorlar. Böylece nüfus yapısı değişiyor. Türkiye gazetesinde dün yayınlanan bir haberde, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, Papa'nın Irak ziyaretinin özel anlamı olduğunu belirtiyor.
Musul'da kurulacak olan özerk bölgeye, başka illerdeki Hıristiyanlar'ın taşınacağını söylüyor. Erşat Salihi uyarılarını sürdürüyor. "Avrupa ve ABD'nin Musul'da Özerk Hıristiyan bölge planı yaptığını biliyoruz. Papa Franciscus aynı kapsamda bölgeye geldi ve tüm dünyaya yaptığı ziyaret ve ayinlerle mesaj verdi. Papa, Irak'a ajandasında Hıristiyan Ninova Özerk Bölge projesi ile geldi. 2014 yılında DEAŞ'ın Musul'a girişi de aynı projenin bir yansıması olarak görülmeli.
DEAŞ bahanesi ile bölgenin hafızası silindi. Musul ve çevresi harabeye çevrildi.
İnsanlar yüzde 70-80 oranında sürüldü. Yeni bir duruma hazır hâle getirildi...."
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Askerler yalnız değildi 02 Mart 2021, Salı "İRTİCA hortluyor" yalanı ile, iktidarı değiştirdiler. General rütbeli bir asker, Başbakan merhum Necmettin Erbakan'a,...
- Berat Albayrak 23 Şubat 2021, Salı CUMHURİYET tarihinin en kritik sürecinde, küresel para baronlarının, emperyalist yamyamların Türkiye'ye acımasızca...
- Acımıza küfür eden kahpe Amerika 16 Şubat 2021, Salı AMERIKA Birleşik Devletleri, yaptığı açıklama ile azılı düşmanlığını ve kinini açığa çıkartmış oldu. Yaşananlar...
- Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındayım 09 Şubat 2021, Salı ONLAR; BATI PUTPERESTLERİ... BATI'ya tapıyorlar... Ezik, BATI'ya kul/köle olan, İslam'a adeta düşman bir Türkiye...
- Şeytanlaşmış insanlar 02 Şubat 2021, Salı BOĞAZİÇİ Üniversitesi'nde; Şeytan ve taraftarları ile Şeytanlaşmış insanlar, Kabe'yi savunanları fişlemişler......