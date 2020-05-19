Az kullanılmış ikinci el milletvekili

CHP, "yeni partilerin grup kurmasına yardımcı olalım" diyor. Acaba, Kılıçdaroğlu'nun başlattığı kiralık milletvekili uygulamasından DSP'de yararlanabilecek mi? Bu güne kadar hiç onlara böyle bir teklif götürdükleri duyulmadı. DSP'de de siyaset, bakanlık yapmış şu an CHP'de yönetici olan ama isimlerin, böyle bir öneriyi asıl DSP'ye götürmeleri gerekmez mi...? CHP'den milletvekili kiralayan partiler depozito ödeyecek mi? Kiralık olması vekilin parti içindeki değerini mi değersizliğini mi gösterecek? Ne günlere kaldık arkadaş...!? Milletvekili kiralamak kurumsal gelenek haline geliyor...!

SAHNEDE KAVGA, GERÇEKTE KANKA

Yeni kurulan Davutoğlu ve Babacan'ın partileri, AK PARTİ'nin oylarına yönlendiriliyor. Meral Akşener'in İP'i ile HDP arasında gerginlik varmış gibi yaparak, milliyetçi oyları MHP'den çalma derdindeler. Bir tarafta Cumhur İttifakı, AK Parti/MHP/BBP olacak...

Karşı tarafta, CHP/HDP ittifakı yer alacak. Bunların yanında da Meral Akşener/Temel Karamollaoğlu/Ahmet Davutoğlu/Ali Babacan'ın partileri olacak.

Bu nedenle Meral Akşener'i CHP/ HDP'den diğer tarafa çekiyorlar.

Amaç, Cumhurbaşkanlığı seçimini 2. tura bırakıp Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında bir cephede buluşmak... Sahada HDP ile Meral Akşener'in İP'ine tutunanlar arasında, gerçekten bir itiş kakış var mı...? Yok be kardeşim. CHP'nin kazandığı belediyeleri CHP/HDP/ İP/SP beraber yağmalamayı sürdürüyorlar. İstanbul başta olmak üzere Belediye Daire Başkanlıklarını, şirketlerini, ihalelerini omuz omuza paylaşıyorlar. Yani görünürde kavga, gerçekte kanka...

SOLCU MASKELİ KATİLLER

Gerçekleri yazalım. Mahkeme, her ikisinin de tedavileri için zorunlu olarak hastaneye yatırılmasına karar verdi. Ancak Helin Bölek ile İbrahim Gökçek'in avukatları bir gün sonra karara itiraz etti. Doktor, Avukat ve terör örgütü mensupları, ölüm orucu eylemindeki arkadaşlarına tedaviyi de beslenmeyi de red etmeleri için baskı yaptılar. Baskılar sonucunda bu 2 kişi de tedavi ve beslenmeyi red etti. Halbuki eylemlerine son vermeye razı olmuşlardı.

Sonra Avukat, Doktor, Sivil Toplumcu görünümlü terör örgütü sempatizanları, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni basarak sloganlar attılar. Koronavirüs salgını ile mücadele edilen anlarda hastanede sloganlar atmak, koridor ve odalara girmek suretiyle diğer hastaların hayatlarını tehdit ettiler. Bu tacizlerinden dolayı, hastanede ciddi sağlık sorunları baş gösterdi. Diğer hastalarda korku ve panik başladı. Yani; malesef Doktor ve Avukat ünvanlı DHKP-C sempatizanları, resmen ölmeyi telkin ettiler ve ölümlerine yardım ettiler. Devleti suçlayanlar da aynı topluluk. CHP'nin de bütün yukarıdaki gerçeklere rağmen sadece devleti suçlamış olduğunu da hatırlatalım.

EVLENMESİN AMA TERÖRİST OLSUN

Küçük bir çocuk çalıştırılsa ya da evlendirilse, ortalığı ayağa kaldıranlar, sosyal medyada ahkam kesenler, atanlar, tutanlar... HDP/PKK/PYD/YPG'nin, Kürtlerin evlatlarını ailelerinden kopartıp, ellerine silah verip, ölüme yollamasını bilmezler, görmezler, duymazlar... Çocuk yaşta evliliği istemiyorlar ama çocuk yaşta teröristi istiyorlar. Diyarbakır'da analar/babalar, HDP'den yavrularını isterlerken CHP ve solcu görünümlülerin hiçbiri seslerini çıkarmıyor, ama Kayyum atanan Belediye Başkanlarını teselli ediyorlar. İkiyüzlü kahpeler...!