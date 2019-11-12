Karanlığa, hainlere cevap
"Çünkü bunların derdi ağaç dikmek değil, Türkiye'yi bir çıra gibi yakmaktı. Bunların derdi çevreyi korumak değil, birileri adına Türkiye'yi kuşatmaktı. Hamdolsun, Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle, bu tuzakların hepsini de boşa çıkardık." Dedi ve hadiseye son noktayı koydu... PKK'nın yaktığı ormanlara sessiz kalan çakal takımı şimdi de "dikilen ağaçlar tutmayacak" diye inliyor! Onlar Gezi teröründe yaktılar, yıktılar, yok ettiler. Millet ise, 81 il, 2023 noktada 11,5 milyon fidan dikerek karanlığa ve hainlere cevabını veriyor...
ERDOĞAN'I DESTEKLEYENLER HEDEFTE
Bu arada; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yakın durmayı, destek vermeyi "suç" gibi algılatmaya dönük bir psikolojik operasyon da yürütülüyor. Onun mücadele ettiği yerli ve milli eksenin yanında yer almayı; ayıplamaya, küçük düşürmeye, aşağılamaya çalışıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan'a destek verenleri, önemsiz ve değersiz göstermeye çalışıyorlar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kimselere hissettirmeden, el altından Amerika ile anlaşsaydı...
Tehditlere boyun eğseydi... Kim bilir...? Haberimiz olmadan ne tavizler verilmiş olacaktı...?
Amerika, Suudi Arabistan başta olmak üzere, aldığı haraçları bizden de alacaktı. Ve dünyadaki hiç kimse Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a diktatör falan demeyecekti...
İSRAİL'E SOYKIRIMCI DİYORDU
Görevinden ayrılan Bolivya lideri Morales, Kudüs'ün işgali konusunda net bir duruş sergiliyordu. İsrail'e soykırımcı deyip Amerika'nın Kudüs kararını sert bir dille kınıyordu.
"Halkımın bilmesini istiyorum ki; kaçmak için sebebim yok. Eğer bir şey çaldıysam, ispatlasınlar.
Çalışmadığımızı söylüyorlarsa, ekonomik gelişme sayesinde yaptığımız esere baksınlar." Dedi...
Emperyalist yamyamların lideri ABD, korkunç bir darbe daha yaptı. Hatta bu darbe için ABD'de, CIA teşkilat başkanını tebrik eden siyasetçi bile var...
HDP NEDİR...?
Diyarbakır HDP İl binasının önünde, haftalardır eylem yapan anne ve babalar, her gün yüreğimizi dağlayan açıklamalar yapıyorlar...
Belge, bilgi, tanıklıklar ile korkunç olaylar anlatıyorlar. Evlatlarımızı, HDP il ve ilçe teşkilatlarında görevli olanlar, HDP il ve ilçe binalarından dağa kaçırdılar, diye feryat ediyorlar. Bu feryatlar arşı titretmez mi...? Bütün bu suçlamalar arşı titretirken, terörist sevicilerden oluşan HDP'ye meşru bir siyasi parti muamelesi yapılmaya devam edilebilir mi...?
Hazineden pay almaya, RTÜK'e üye göndermeye devam etsinler mi...?
Evlatlarımızı dağa kaçırıp terörist yapan bir insan topluluğu, siyasi parti olur mu...?
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