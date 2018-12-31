İstanbul’a 'Yıldırım' düştü. 'İmam' bayıldı
Halkla bütünleşmesi, samimiyeti, güler yüzlü çehresi, tevazu sahibi olması, çalışkanlığı, icraatları, başarıları, geçmiş görevlerinden kalan eşsiz tecrübesi ile, milletimizin ezici çoğunluğunun takdirini ve sevgisini elde etmiş bir hizmet adamı... Binali Yıldırım ismini, sadece İstanbullular, Türkiye'de yaşayanlar değil, bütün dünya biliyor ve tanıyor. Bu nedenle, Binali Yıldırım ismi ilan edilir edilmez, gerçekten çok yüksek bir seviye oluşmuş oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'a ve İstanbullulara verdiği önem, adayın kalitesi ile ilan edilmiş oldu. Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım karşısında gerçekten bayık kaldı... Bu arada, CHP İstanbul'da bazı ilçelerde, AK Partinin yarısı kadar bile oy alamıyorken nasıl Büyükşehir'i kazanacak...?
CHP ADAYLIK ŞARTLARI
Devlet sırrını ifşa et (Enis Berberoğlu)...
Papaz heykeli dik (Ekrem İmamoğlu)... Bir kaç dakikada çeyrek domuz eti tüket(İstanbul İl Başkanı Canan)... Rezidans kraliçesi ol (İlgezdi)...
Şehitler ölmez lafından iğren (Serra Kadıgil)... Türkçe ezan için savaş(Öztürk Yılmaz)...
Türkiye teröristlere sarin gazı vermiştir diye kendi devletine iğrenç iftiralar at (Eren Erdem)... Teröristlerin cenazelerine katıl (Sezgin Tanrıkulu)... Korkunç telefon faturanı millete kitle...
Liste uzatılabilir. Bu listeyi kardeşinize Yunus Yaylaoğlu adlı seyircim göndermiş. Yalan mı...?
Yanlış mı..?
SİYONİST YAHUDİLERİN KÜRTLERİ
Karşımızdakiler, Kürt görünümlü eli kanlı katillerdir...
ABD'li sahtekarların, iğrenç hedefleri hala yürürlüktedir. ABD ve İsrail birlikte, Büyük Yahudi Devleti kurmaya çalışmaktadır.
Bu amaçla, PKK/YPG/PYD/ KCK adlı katillere, devlet kurmak üzeredirler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu alçaklara vurdukça İsrail üzülüyor. İsrail adlı terör örgütünde, bakan düzeyinde PKK/PYD/YPG/KCK katillerinin başarısı için açıkça dua ediliyor.
Çünkü hepsi, Siyonist Yahudilerin kiralık katilleridir. Tek yol, bütün bölgenin, bu Haçlı, Siyonist hizmetkarı, PKK/PYD/YPG kuduzlarından temizlenmesidir...
DÜŞMANLARIMIZ KUDURUYOR
Bugün yılın son günü. Geride bıraktığımız yıl bir çok hadise yaşadık. Sadece son bir haftada yaşadıklarımızı, yeniden hatırlatmak istiyorum. Türkiye son bir haftada; ses hızını aşan beton delici bombayı başarı ile test etti... Siber saldırılara karşı, "Ahtapot" isimli yerli yazılımı başarı ile tamamladı...
"Anka" isimli İHA, ilk kez yerli motorla uçtu... Bunlardan başka, bir çok olumlu gelişme/ilerleme sayılabilir. İşte düşmanlarımızı ve onların bizden gibi gözüken içimizdeki işbirlikçilerini, çıldırtan da budur. Allah'ım milletimizi, devletimizi koru, kolla muhafaza et.
Yalvarıyoruz sana...
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