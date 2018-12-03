Dolar ile solculuk yapanlar
İşte bu yukarıda saydıklarımın hepsi, birbirleri ile doğrudan bağlantılı... ABD Kongresi, kendisine yönelik tehditlere karşı, Türkiye başta olmak üzere, Avrupa'daki müttefiklerine CIA eliyle gizlice ödenekler dağıtıyordu... Bu durumun ortaya çıkmasından sonra, NED kuruldu...
P24... T24... K24...
Yani uzun lafın kısası; CIA, Türkiye'de gazetecilere, radyoculara ve televizyonculara yıllarca para dağıtmış... Çil, çil USA dolarları ile demokrasi, özgürlükler, insan hakları, Türk ulusalcılığı yapmışlar...
Ülkemizde dolar dağıtan bu NED'in, Türkiye'deki müttefiklerinden birisi, kurucu başkanı Hasan Cemal olan CIA irtibatlı "Bağımsız Gazetecilik Platformu"...
Bunların değişik kolları ise; P24 portalı, T24 haber sitesi ve K24 platformu... Yani; ABD kongresi tarafından kurulan, CIA tarafından yönlendirilen ve yönetilen, NED tarafından para verilen, insanları Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine kışkırtan kahpeler... Yani;
Soros'un çocukları... Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgileri, @Emre_ErcisTR tweet adresinden öğrenebilirsiniz...
GAZETECİ KİMLİKLİK AJANLAR
Şeytani Üst Akıl; din adamlarını, gazetecileri, televizyoncuları, bilim adamlarını, yazarları, gezginleri, arkeologları, sanat tarihçilerini ve her çeşit sivil toplum kuruluşunu, bir istihbarat aygıtı ve elemanı gibi kullanıyor. Film ve müzik endüstrisi de Şeytani Üst Aklın amaçları için kullandığı alanlardır... Demokrasi, insan hakları, özgürlükler, basın özgürlüğü... Batı denilen Haçlı ve Siyonist ittifakı, bu değerleri kullanarak yeryüzünü fitneye boğuyor. Dünyanın geri kalanını, bu kavramları kullanarak ve bu iş için kurulmuş dernekler, vakıflar, sivil toplum örgütleri ile karıştırıyorlar.
Bu yapılar, aynı zamanda, Soros ve benzeri tipler ile destekleniyorlar... STK, dernek, vakıf görünümlü bu örgütler, her türlü kargaşa kampanyasını da yürütüyorlar.
DÜNYA ERDOĞAN'A UMUTLA BAKIYOR
Yeryüzündeki Müslümanların; bildiği, tanıdığı, bağrına bastığı, dua ettiği, sevdiği, ümmetin lideri diye görülen, mazlumların umudu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dır.
Başkan Erdoğan; konuşmaları ile, tavırları ile sadece Müslümanların değil, farklı dinlerden, farklı milletlerin de sevgi ve ilgi duyduğu bir devlet adamıdır. Dünya Erdoğan'dan, tavırlarından ve sözlerinden ciddi bir ilgi ile bahsediyor... Bunu G20 Zirvesi'nde, Arjantin'de bir kez daha herkes gözleri ile görmedi mi...?
KILIÇDAROĞLU'NUN EVİNDE HDP'YE KİM OY VERDİ?
Daha evvel, genel seçimlerde sormuştum... Yerel seçimler için yapılan görüşmeler ve terörist sevici HDP ile işbirliği çabasından sonra, bir daha hatırlatmak istiyorum... CHP il ve ilçe teşkilatları, son genel seçimden evvel, bütün Türkiye'de, yoğun bir kampanya başlatmışlardı. Özellikle büyük şehirlerde, CHP'li her aileden HDP'ye 1 oy verecek şekilde planlama yapmışlardı. Sonuçlar bunun gerçekleştiğini açık ve kesin bir biçimde gösteriyor. Böylesine önemli, büyük bir işbirliği ve ortaklık, herhalde Genel Başkan ve diğer parti idarecilerinin onayı olmaksızın asla gerçekleşemez. O halde soralım... "Kemal Kılıçdaroğlu, sizin evde HDP'ye kim oy vermişti...? Siz mi...? Eşiniz mi...?"
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