Ezan sesinden tiksinen Erbakancı
Onu, bir kaşık suda can çekiştirerek öldürmek isteyenler... Merhumun bütün ömrü boyunca savaştığı, İslam ve Müslüman düşmanları... Ezan sesinden tiksinenler... Saadet Partisi, bu zihniyet ile, yani CHP ile bir ve beraber... APO'nun teröristleri ile Mustafa Kemal'in askerleri, bir ve beraberler... Meral Akşener ve ülkücü adamları, teröristlerin cenazelerine giden milletvekilleri ile seçimde iş birliği yapmak istiyorlar...
Devlete katil diyenleri, Savcı rehin alıp, şehit edenleri sevenleri, milletvekili yapmış CHP ile bir ve beraberler...
Böyle bir şer cephesi karşısında, Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli, ittifakın devamını ilan edince içimiz ferahladı. Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli beraberliği, sadece milliyetçileri ve muhafazakarları içine alan bir işbirliği değildir.
Bir milli cephe, milli direniş milli mücadele hattıdır...
DEVLET BAHÇELİ'NİN ÜLKÜCÜLÜĞÜNÜ BEĞENMEYENLER
Meral Akşener ve ülkücü, Türk milliyetçisi olarak bildiğimiz yakın adamları; içine terörist sevici HDP kaçmış, PKK ruhlu CHP ile işbirliği yapmak için çırpınıyorlar... MHP ve Devlet Bahçeli'nin milliyetçiliğini, ülkücülüğünü beğenmeyip de Meral Akşener'in peşine takılanlar... Sizlere soruyorum... İçine terörist sevici HDP kaçmış, PKK ruhlu CHP ile beraber olmak ülkücülük mü...?
Türk milliyetçiliği bu mu...? Devlet Bahçeli'nin ülkücülüğünü, Türk milliyetçiliğini, terörist sevici CHP ile işbirliği yapmadı/yapmıyor diye mi beğenmemiştiniz...?
TERÖRİSTLER KİMİN ÇOCUKLARI?
İsrail Genel Kurmay Başkan Yardımcısı Yair Golan, ABD'de bir toplantıda ne demişti...? Hemen hatırlatalım... "PKK'yı bir terör örgütü olarak görmüyoruz. İsrail'in dış politikasına hizmet ediyorlar..." Terörü ve teröristi desteklediklerini artık, açık, net ve hiç utanmadan ilan ediyorlar. İsrail'in bir terörist devlet olduğunu, kendi generali bizzat teyit etmiş olmuyor mu? Demek ki neymiş? Bu PKK ve sevicilerini destekleyenler, kafirlerin, gavurların evlatlarıymış. Bunu, artık bu kafirler ve gavurlar, ağızlarıyla söylüyorlar... PKK, PYD, YPG, KCK, bunların siyasi parti görünümlü arkadaşları HDP, Kürtlerin temsilcisi değildir. Bunlar Kürt görünümlü Kürt katilleridir.
Siyonist Yahudilerin evlatlarıdır...
FRANSA'NIN GEZİSİ
Türkiye Cumhuriyetine boyun eğdirmek için çeşitli bahaneler ile sokak hareketlerini kışkırttılar... Türkiye'deki işbirlikçi hainler, Gezi olayları ile bir ayaklanma girişimi başlatmışlardı.
3. Köprü'yü yaptırtmayacağız... 3. Havalimanı'nı yaptırtmayacağız... V.s...
Sonra, başta İstanbul olmak üzere yakmışlar, yıkmışlardı... Şimdi Fransa'da benzer olaylar oluyor. Dünyayı yönetmeye iman etmiş Şeytani Üst Akıl, Fransa'dan bir şeyler istiyor. Fransa vermiyor. AB Ordusu kuracağız, biz müstemleke değiliz, Kaşıkçı cinayetinde, Suudi Arabistan'a yaptırım uygulayacağız, diyorlar...
Hemen ardından sokaklar karışıyor.
Beter olsunlar. Ülkemizdeki teröristlerin neredeyse tamamını, besleyip başımıza bela edenlerin biri de Fransa'dır. Ancak bu hal, gerçeği değiştirmez. Sokakların karıştığı her yerde emperyalist yamyamlar vardır. Fransa'yı karıştıranlar da bu Şeytani Üst Akıl'dır.
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