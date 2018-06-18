CHP, Apo’cu mu? Atatürkçü mü?
Diyarbakır'da birlikteydiler... Önceki gün, İstanbul Sancaktepe'de yine koyun koyuna idiler... Her CHP'li aileden HDP'ye oy verilmesi için, İstanbul başta olmak üzere, bütün Türkiye'deki CHP il ve ilçe teşkilatları, seferber edilmiş durumda... Selahattin Demirtaş için bir an önce tahliye istiyorlar... Hani şu;
"Apo'nun heykelini dikeceğiz" diyen adam... Terör ve terörizm ile ilgili, hakkında korkunç suçlamalar var...
Deliller, kanıtlar var...
APO'NUN TERÖRİSTLERİ İLE MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİ EL ELE
Sözde Atatürkçüler... CHP'liler...
Kendilerini Atatürk ilke ve devrimlerinin hararetli taraftarları olarak tanımlayanlar...
APO'nun teröristleri ile Mustafa Kemal'in askerleri bir ve beraberler... Size içtenlikle soruyorum. Daha evvel de sormuştum...
Asla gerçekleşmesini istemem amma!!!
Selahattin Demirtaş kazanırsa, başarılı olursa, ne yapacaksınız? Hep beraber, Atatürk heykellerinin yanı başına, APO'nun heykellerini mi dikeceksiniz?
Bütün bunlar olurken, sizler, Atatürkçü müsünüz? Yoksa APO'cu musunuz?
MUHARREM İNCE İLE HUYSUZ VİRJİN VE BÜLENT ERSOY
"Gel Bakalım Muharrem'in" yeni lafı, televizyon reyting sonuçları... Katıldığı televizyon yayınlarının, yüksek reytinglerinden bahsediyor. Televizyonlarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan daha fazla seyredildiğinden dem vuruyor. Muharrem İnce gel bakalım... Sana biraz anlatalım... Bu reyting işinin, anası babası belli değildir. Örneklem, sonuçlar falan hep tartışılmış, halen de çok ciddi itirazlar ve reddiye ile muhataptır. Hele hele, vatandaşların gerçek hayat ile ilgili tercih, beğeni ve tutumlarını asla belirlemez. Ertesi günkü hayatını, karar ve iradesini, hiç bir zaman bu sonuçlara göre oluşturmaz...Televizyonlar da bu sonuçlara, ancak olması gerektiği kadar değer verirler... Huysuz Virjin'i herhalde bilirsin... Kendisi, televizyonda yayın yaparken hep çok seyredilirdi. Bülent Ersoy da televizyon yayınları yaptığında, o ölçümlere göre hep çok seyrediliyordu... Bilmem anlatabildim mi? Yani bu mevzuu seni yorar be Muharrem abi...! Ha bu arada, Pazar günü zaten seçim var. Vatandaşın, memleketin idaresini kime teslim edeceğini, sonuçları şüpheli reyting ölçümleri değil, bizzat vatandaşlarımızın kapı gibi mühürleri belirleyecek. En kral ölçüm seni bekliyor...
ARABİSTAN VE TÜRKİYE
Ramazan ayını geride bıraktık. Allah'ım, ibadetlerimizi kabul buyur. Ramazan ayında İstanbul'da, Suudi Arabistan'ın Türkiye Büyükelçisi, aynı zamanda mühendis olan, Waleed Elhureyci ile iftarda bir araya geldik. İftardan sonra, iki önemli devlet arasındaki ilişkiler hakkında, doyurucu ve anlamlı bir sohbet gerçekleşti. İtiraf etmek gerekiyor. Son zamanlarda tüm dünyada, Ortadoğu'da ve Suudi Arabistan'da olanlar nedeniyle ilişkiler, gönlümüzün istediği seviyede değil... Gecede içtenlikle, iki ülke arasında ilişkilerin, nasıl daha da ileri ve güzel olabileceği üzerine öneriler konuşuldu. İftar davetine katılanlar, Türkiye'nin en önemli ve büyük gazete, televizyon ve diğer yayın kuruluşlarının, en üst düzeydeki yöneticileri idiler. Bu da Türkiye'deki medya kuruluşlarının, Suudi Arabistan ile ilişkilere ne kadar değer verdiklerinin çok mühim bir göstergesiydi. Büyükelçi Elhureyci, takdire şayan ve önemli çalışmalar yapıyor. Devletimizin her düzeydeki idareci ve bürokratları ile sürekli bir araya geliyor. Dinamik ve hareketli. Suudi Arabistan'daki kardeşlerimizden geçen sene 650 binden fazla kişiyi misafir etmişiz. Bu sene bu sayının, 700 binin üstüne çıkması bekleniyor. Suud Havayolları, İzmir'e direkt uçuşlar başlattı. Suudiler, özellikle emlak alanında, yatırımlar yapmayı sürdürüyorlar...
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