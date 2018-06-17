Fetö’cü kahpeler, ABD bayrağını öpüp Yunan askeri oldular
BATI, FETÖ'NÜN SAHİBİDİR
Yunanistan'dan, FETÖ'cüler ile mesaj veriyorlar... Kime?... Türkiyede'ki kripto FETÖ'cülere... Mahkemelere çıkan FETÖ'cülere...
Cezaevindeki FETÖ'cülere...
Kuyruğunuzu dik tutun,15 Temmuz'da başaramadınız; ama biz, sizi korumaya devam ediyoruz. Kıskaç operasyonuna devam ediyoruz. Bu olanlar, "siz sağlam durun, gerektiğinde yeniden ayağa kalkın" demenin de fotografıdır. Müneccim olmaya gerek yok. Büyük bir siyasi analist olmak gerekmiyor. Nereye kaçtı hainler?... Yunanistan, Almanya, Hollanda, İsviçre, Belçika, İsveç, Danimarka, Avusturya. Ve tabii ABD... Peki teslim ediliyorlar mı?...
KÜRT GÖRÜNÜMLÜ KÜRT KATİLLERİ
Suruç'ta bir kez daha karşımıza çıktılar.
Sivil siyasete kan karıştırdılar. Allah rahmet eylesin... AK Parti mensupları başta olmak üzere, ülkemize başsağlığı diliyorum.
Allah'ım hepimize sabır ver... Karşımızda Kürtler yok... Yeryüzünün her tarafındaki Kürt kardeşlerimizin ezici bir çoğunluğu, İslam ümmetinin şerefli birer üyesidirler.
Müslüman kardeşlerimizdirler. PKK/PYD/ YPG ile bunların siyasi parti görünümlü arkadaşları HDP, Kürtlerin temsilcileri değildirler. Bunlar, Kürt kardeşlerimizin katilleridirler.
Kürt kardeşlerimizin istikbalini çaldılar. Evlatlarını kaçırdılar. Bu eşkiyalar, ellerinde Kürt kanı olan canilerdir. Aralarında Sırp, İsrailli, Amerikalı, Alman her milletten profesyonel askerler var...
Karşımızdakiler, Kürt görünümlü eli kanlı katillerdir... Haçlı Hristiyanların ve Siyonist Yahudilerin kiralık katilleridir...
MİT, TERÖR SEVİCİ SELAHATTİN'E BAĞLANABİLİR Mİ?
Bu sorunun cevabını, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, televizyon yayınında açıkça veriverdi. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa, Selahattin Demirtaş'a Başkan Yardımcılığı görevi teklif edebilirlermiş. Bu fakir, geçen hafta bu işbirliğini ve olabilecekleri yazmıştı. Muharrem'e oy verirsen Selahattin Başkan olur... Terörist sevici Selahattin Demirtaş, sanki bizzat kendisi seçilmiş gibi, sadece Milli İstihbarat Teşkilatına değil, bütün kozmik odalara girmiş olur... Tabii sadece kendisi değil adamları da... Çünkü; CHP ve HDP bir ve beraberdirler.
AKŞENER'E OY VER, TERÖRİST SEVİCİ SELAHATTİN SEÇİLSİN
İttifakta yer alan İP Genel Başkanı Meral Akşener'in peşine takılanlar... Kendilerine ülkücü, milliyetçi diyenler... Meral Akşener'e verdiğiniz her oy, terörist sevici Selahattin'e de gidiyor... HDP, resmen ve hukuken seçim ittifakında yer almamıştır.
Çünkü bunu İP Genel Başkanı Meral Akşener istememiştir. Ancak CHP ve HDP, çok uzun zamandır aynı parti gibidirler.
Ayrıca; CHP yönetiminin içine ve ruhuna, DHKP-C de kaçmış haldedir. Bu nedenle; Akşener için atılan her oy, CHP içindeki HDP ve DHKP-C ruhlu milletvekillerinin seçilmesine neden olmaktadır.
SEÇİM İTTİFAKINDA YOK AMA CHP'NİN RUHUNDA HDP VAR
TBMM'deki oylamalarda, neredeyse her konuda aynı yönde oy kullanmaktadırlar.
CHP ve HDP, rakip değil, kardeş ve arkadaştırlar. Memleketin her yerinde CHP il ve ilçe teşkilatları, oyları hane hane, HDP ile nasıl paylaşacaklarını planlıyorlar. Başta İstanbul olmak üzere, büyük şehirlerde her CHP'li aileden, HDP için oy çıkmasını sağlamaya çalışıyorlar. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki toplulukta yer alanların, böyle iğrenç bir beraberlikleri var. Yani resmen ve hukuken işbirliği yok... Ama fiilen ve buz gibi işbirliği var...
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