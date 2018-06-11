Muharrem’i seçersen Selahattin de başkan olur
Devletin bütün gizli, açık bilgileri, ister istemez önünde olacak.
Yürütmenin başı sıfatı ile, devletin bütün memurlarının da amiri olacak.
Peki, Muharrem İnce Cumhurbaşkanı seçilirse ne olacak...? Fark etmeyecek...
Terörist sevici Selahattin Demirtaş, sanki bizzat kendisi seçilmiş gibi, bütün kozmik odalara yine girecek... Çünkü;
CHP ve HDP bir ve beraberdirler.
HDP, resmen seçim ittifakında yer almamıştır. Çünkü bunu İP Genel Başkanı Meral Akşener istememiştir.
Ancak CHP ve HDP, çok uzun zamandır aynı parti gibidirler. Rakip değil kardeş ve arkadaştırlar.
Memleketin her yerinde CHP il ve ilçe teşkilatları, oyları hane hane, HDP ile nasıl paylaşacaklarını planlıyorlar.
Başta İstanbul olmak üzere, büyük şehirlerde, her CHP'li aileden HDP için oy çıkmasını sağlamaya çalışıyorlar. Zaten CHP yönetiminin içine ve ruhuna, HDP ve DHKP-C kaçmış haldedir.
Bu işbirliğinin delillerini daha önce defalarca burada sizlere anlatmıştım.
Yani uzun lafın kısası: Muharrem İnce seçilirse terörist sevici Selahattin Demirtaş da başkan olur...
AVRUPA VE BATININ TÜRK VE MÜSLÜMAN DÜŞMANLIĞI
Daha önce de bu köşede sizlerle paylaşmıştım... Haçlı ve Siyonist ittifakı savaş yapıyor... Kiminle?..
Müslümanlarla ve özellikle Türklerle...
Batı dediğimiz bu topluluk, Türk ve Müslüman düşmanlığını, giderek devletlerinin politikası haline getiriyor. Ne acıdır ki bu bir gerçek... Vehim değil, paranoya değil... Tabii bu hal, devlet politikası olunca, o milletlerin vatandaş özellikleri de bu fikre uygun oluşmaya başlıyor. Yani inanılması zor ama...! Avrupa'da devletler, Türk ve Müslüman düşmanı insanlar yetiştiriyorlar. Avusturya'da camilerimiz ile ilgili gelişmeler tam da bu yazdıklarımızı ispatlıyor.
HİRA DAĞININ EVLATLARI, OLİMPOS ÇOCUKLARINA KARŞI
Ülkemizi içeriden çökerteceklerdi, terörist PKK'ya devlet kuracaklardı, içerideki tetikçileri FETÖ'yü kullandılar... Hepsini yaptılar olmadı.
Bizzat kendileri sahaya indiler.
Bugüne kadar dediklerimizin hepsi bir kez daha gerçek oluyor.
Bu artık resmen Haç ile Hilal'in savaşı. Olanların en açık anlamı bu...
Hazreti Muhammed(sav)'den bu yana devam eden, hak ve batıl mücadelesi... Durup dururken ve biz hiç bir şey yapmamışken, içlerindeki haçlılığı nasıl da fışkırtıyorlar görüyor musunuz? Nasıl da pervasız ve hatta hınçla saldırıyorlar oradaki kardeşlerimize, camilerimize...
Bildiğiniz Haçlı'lar bunlar...
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE MAZLUMLAR
Ve bunların hepsinin hedefinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var. Çünkü dünyadaki bütün Müslümanlar, mazlumlar, mağdurlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı önder, lider olarak görüyorlar... Türkiye Cumhuriyeti devletini, umut olarak görüyorlar. Haçlı-Siyonist ittifakının azgınları bunu dünyanın her tarafında o kadar iyi görüyorlar ki... Öfkeden kuduruyorlar...
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