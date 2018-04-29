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  1. Ulusal egemenliğin ırzına geçtiler
Erkan Tan Erkan Tan
  • 29 Nisan 2018, Pazar

Gül kimlerin adayı olacaktı?

Abdullah Gül ve arkadaşları geniş bir mutabakat beklemişler. Bunu bizzat kendisi dün açıkça ilan etti. Demek ki yalnız da değilmiş. Yanındakiler kimler acaba? Pekiyi; bu insanlar, kimlerin adayı olacaklardı? Zulüm 1453'te başladı diyenlerin mi...? Osmanlı zalimdi diyenlerin mi...?
Yargılanan gazeteci görünümlü terörist sevicilerin mi...? Apo'nun heykelini dikeceğiz diyenlerin mi...? 1915'te ecdadımız Ernenilere soykırım yapmıştır diyenlerin mi...? Hapishanelerdeki kahpe Fetullah Gülen ve sevenlerinin tamamını masum sayanların mı...? Abdullah Gül ne dedi? Geniş bir muhalif kesimin, ismim üzerinde anlaşmasını bekledim. Anlaşsalardı aday idim. Anlaşamadılar. Aday olmadım. Uzun lafın kısası... Abdullah Gül'ün tarlasını sürmüşler. Bunu zaten görebiliyor ve anlayabiliyorduk. Seçim için de gübrelemişler... Ama demek ki tarlada iş yok...

BATI'YA TAPANLAR
Ülkemizdeki bu insanlara göre, ABD ve AB ile ilişkiler, asla tam bağımsız ve eşit seviyede yürüyemez. Tabii lafa gelince asla durumlarını böyle takdim etmezler. Hatta kendilerini tam bağımsızlıkçı, ulusalcı falan diye tanımlarlar. Vatan sevgisi, ulusalcılık mevzularında mangalda kül bırakmayanlar... Bir bakıyorsunuz, Amerikanın, İsrail'in, Avrupa'nın çıkarları için çalışıyorlar. Suriye'de olanlar için, habire kendi devletini, Türkiye Cumhuriyetini suçlayanlar... ABD, Rusya ve AB'ye, sizler burada ne arıyorsunuz? bile demiyorlar. 15 Temmuz'un arkasındaki ABD, AB, NATO ilişkileri hakkında tek bir laf dahi etmediler. Bunlara sığınan FETÖ mensupları için... Neden koynunuza alıp sevişiyorsunuz diye hesap sormadılar. FETÖ'ye düşmanmış gibi yaparlar fakat onunla acımasızca mücadele eden AK Parti'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a savaş açarlar. Yani aslında bal gibi FETÖ'cüdürler... Sonuç olarak; aslen ABD ve genelde Batı çıkarlarını savundukları halde, onlara karşıymış gibi görünürler ve Batı'ya taparlar...

ECDADINDAN NEFRET EDENLER
Bir de ecdadından nefret edenler var. Bilimde, teknikte, sanayiide, tıp alanında dünyadaki var olan seviyenin önemli bir bölümünün temelinde Türklerin, Müslümanların buluş ve icatlarının olduğu gerçeği bu insan tipini rahatsız ediyor. Hani dilim varmıyor söylemeye ve yazmaya ama sanki üzülüyorlar. Medeniyeti Batı'dan başlatıyorlar ve oradan ibaret kabul ediyorlar. Türklerin ve Müslümanların icat, buluş, fikir ve eserleri bu insanlara göre yok hükmünde. Zaten haberleri de yok. Savunmayı, inanmayı ya da gururlanmayı bırakınız, haberleri bile olmuyor. Kaldı ki öğrendiklerinde de küçümsüyor, değersiz görüyor ve aşağılıyorlar. Osmanlının medeniyeti, asaleti, büyüklüğü, kasten kavga ettikleri bir başka değer. CHP'nin temsil ettiği bu insanlar, koskoca bir geçmişin tamamını çöpe atmadılar mı? Kötülemediler mi? Aşağılayıp millettin geri kalanına da öyle öğretmeye çalışmadılar mı?
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