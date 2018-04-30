Kut’ül Amare’yi Mustafa Kemal kazanmadığı için mi unutturdular?
SÖMÜRGE OLMAMIZI İSTEYEN AYDINLAR
Bunlara göre Türkiye nedir ki?... Bağımsız, güçlenen, Müslüman hassasiyetlerle davranan bir Türkiye Cumhuriyeti, bu insanları huzursuz ve hatta rahatsız ediyor. Aslında bu ruh halinin adı var. Sömürge ülkelerinin insan tipi, istisnalar hariç, aynen böyle. Yani bunlar sömürgeci aydınlar ve insanlar...
İç dünyalarında, kendi ayakları üzerinde duramayan, bağımlı, Müslüman hassasiyetlerle davranmayan, güçsüz bir devlet var.
Buna inanıyor ve adeta iman ediyorlar. Bu eziklik kendilerine öğretilmiş. Maalesef ülkemizde böyle bir insan tipi var. Kim öğretti? Nasıl bu hale geldiler? Ayrı bir yazının konusu. Hatta yazı dizisi yapmak lazım... Her neyse... İddialı, tam bağımsız ve mutlak eşitlikçi bir Türkiye, bu insanları korkutuyor.
ERDOĞAN SAVAŞIYOR
Haritaları değiştireceğiz. Dünyanın düzenini değiştireceğiz. Türkiye'den de isteklerimiz var. İtiraz etmeyin. Ne diyorsak kabul edin. Diyorlar. İşte bu yüzden diz çöktürmek istiyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu tehdit ve şantajlara direniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kimselere hissettirmeden, el altından Amerika ile anlaşsaydı... Tehditlere boyun eğseydi... Kim bilir...? Haberimiz olmadan ne tavizler verilmiş olacaktı...? Amerika, Suudi Arabistan başta olmak üzere, aldığı haraçları bizden de alacaktı. Ve inanın bana, dünyadaki hiç kimse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a diktatör falan demeyecekti...
ABDULLAH GÜL ARTIK BAŞKALARININ DAVA ARKADAŞI
Abdullah Gül dava arkadaşı mı? Aslında çok uzun zamandır, Abdullah Gül; kendisi ile, Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları, AK Parti emektarları ve muhafazakar taban arasında müthiş bir mesafe koymuştu. Kendisine muhafazakar diyenler, bunu etkili bir şekilde hissediyor ve hatta aralarında konuşuyorlardı. Can Dündar'ın, Enis Berberoğlu'nun ve Cumhuriyet gazetesi mensuplarının tutuklu yargılanmaları ile ilgili endişelerini dile getiren Abdullah Gül... Son zamanlarda, 28 Şubat mağdurları için ağzını bile açmamıştır... Son hadise de iyice gösterdi ki... Abdullah Gül, artık başkalarının dava arkadaşı....
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Gül kimlerin adayı olacaktı? 29 Nisan 2018, Pazar Abdullah Gül ve arkadaşları geniş bir mutabakat beklemişler. Bunu bizzat kendisi dün açıkça ilan etti. Demek ki...
- Ulusal egemenliğin ırzına geçtiler 28 Nisan 2018, Cumartesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan bir gün önce, TBMM'nin kuruluş yıldönümünde... Kemal Kılıçdaroğlu...
- Abidik Gubidik İşler... Meral Akşener 23 Nisan 2018, Pazartesi İP Genel Başlanı Meral Akşener ittifak tartışmaları için "Biz ne çukur, ne cukka ne de yıkım ittifakı yapacağız....
- Seçilmeden yönetmek istiyor 22 Nisan 2018, Pazar Sanıyorum CHP'li yöneticilerin, Anayasa değişikliğinden haberi yok. Aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın...
- New York, Moskova değil Suriye bombalanıyor 16 Nisan 2018, Pazartesi Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya, Avrupa Birliği... Yani BATI dediğimiz devletler...
- Gül kimlerin adayı olacaktı?
- Ulusal egemenliğin ırzına geçtiler
- Abidik Gubidik İşler... Meral Akşener
- Seçilmeden yönetmek istiyor
- New York, Moskova değil Suriye bombalanıyor
- Esed katil oğlu katildir... Bunun babası da katildi...
- Batı’nın Arap - Türk düşmanlığı siyaseti
- Kılıçdaroğlu teröristler için üzülüyor
- Yahudiler Türkiye'den de toprak istiyorlar
- İsrail, adı devlet olan bir terör örgütüdür