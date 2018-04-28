Ulusal egemenliğin ırzına geçtiler

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan bir gün önce, TBMM'nin kuruluş yıldönümünde...

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener; hem demokrasinin hem de ulusal egemenliğin ırzına geçtiler. Zaten seçim kararı almış ve artık fiilen görevi sona ermek üzere olan TBMM'de, İP grup kurabilsin diye, milletvekillerini adeta köle gibi sattılar... İğrenç bir siyasi kumpas...

Kepazelik... Millete ve tercihlerine ihanet...



PARTİ DEĞİŞTİRENLER, DEMOKRASİNİN KAHRAMANI DEĞİL TECAVÜZCÜSÜ

Milletin oy vermediği bir siyasi hareketin vekilliğini üstlenmek ve grup kurmak istediler. Milletvekili görünümlü zavallılar, neye alet edildiklerinin farkında değillerdi. Zaten son ana kadar haberlerinin olmadığını itiraf da ediyorlar... Kendilerini demokrasi kahramanı zannediyorlar. Halbuki bu zavallılar; demokrasi kahramanı değil... Demokrasinin tecavüzcüsü...

Millet de kendilerini aynen böyle hatırlayacak... CHP için ise;

"düğünlerde oynanır, cenazelerde ağlanır... Her iş için milletvekili kiralanır' diyecek.



OSMANLI'YA GAYRİ MÜSLİMLER BİLE ZALİM DEMEDİ

Kemal Kılıçdaroğlu, "Osmanlı, Yörük Türkmenlere zulmetti" dedi. Değerli bilim adamı Ebubekir Sifil'in bu konuda yaptığı açıklamayı sizlerle paylaşmak istiyorum. "Ecdadımıza, Osmanlı'ya, gayrı müslimler bile zalim demediler.

Bize zulmetmiştir demediler. Zalimlik ile itham etmediler." İşte Kılıçdaroğlu isimli bu tuhaf adam, Türk'ün ana damarı Kayı boyunun devletine, "zalim" dedi.

Kendisine Evlad-ı Fatihan, diyen eski ülkücü Meral Akşener ise...

Bu adam ile Milletvekili ticareti yapıyor. Yani hiçbir eleştiri ve kınama yapmadığı gibi... İşbirliği, dava ve yol arkadaşlığı yapıyor.



DİNİNDEN, MİLLİYETİNDEN TARİHİNDEN NEFRET EDENLER

CHP; kendi dininden, diyanetinden, geçmişinden, tarihinden, milletinden, milliyetinden Osmanlı'dan nefret edenlerin partisidir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz aylarda, İbn-i Haldun Üniversitesi'ndeki bir törende, ülkemizdeki çok önemli bu soruna değinmişti... "Kendi kültürünü, tarihini, ecdadını, milletini, İslam dinine ait her şeyi değersiz ve aşağıda kabul eden insanlar..." Meral Akşener de bunların kardeşi...



ERDOĞAN SİZE NE YAPTI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında şer cephesi oluşturanlar... Bazı insanların kafasını karıştırıyorlar. Onlara hatırlatmak ve sormak gerekiyor. Ne yaptı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'den nefret edeceğiz?

Hızlı trenlerde seyahat ediyordunuz da bu imkanı ortadan mı kaldırdı?

Duble yollarda keyifle memleketlere gidiyordunuz da engel mi oldu? Ekmeği karne ile mi dağıttı? Hastenelerde sizleri rehin mi bıraktı? Yüzde 70 enflasyonla mı yaşattı? İnancınıza müdahale mi etti?

Yolunuzu mu yapmadı? Köprünüzü mü yapmadı? Gece yarılarında ilaç kuyruklarına mı dikti? Memleketi Haçlı- Siyonist ittifakına peş keş mi çekti?

Müslüman kardeşlerimiz bize muhtaç oldu da kapılarımızı mı kapattı? Daha çok soru var. Ama yerimiz yok. Kirli ittifak, şer cephesinin tek amacı, Recep Tayyip Erdoğan'ı seçtirmemek. Başka bir dertleri yok. Hizmet, icraat, milletin derdi falan umurlarında bile değil. Haçlı Hristiyanlar ve Siyonist Yahudiler eski, baygın Türkiye'yi geri istiyorlar.